Milijunski potpis pao u Dinamu! Cardoso Varela potpisao je prvi profesionalni ugovor s Modrima

Cardoso Varela (16), mladić koji bi trebao biti novi veliki Dinamov posao i oko kojeg su se sporili Porto, Fifa i menadžeri, ovaj ponedjeljak potpisao je profesionalni ugovor za Dinamo. U raspletu koji je Dinamu donio financijsku i sportsku korist, prema priznanju njegova menadžera Andyja Bare, vrlo važnu ulogu imao je novi predsjednik uprave kluba Zvonimir Boban.

U srijedu bi se trebao pojaviti na pripremama prve momčadi i ostati ove sezone u modrom dresu, a dogodine, prođe li sve prema planu, preseliti u Barcelonu za pet milijuna eura uz mogućih čak 20 milijuna eura bonusa i postotak od budućeg transfera. Na potpisu ugovora su, uz menadžera Baru i Bobana, bili i sportski direktor Dario Dabac, igračev otac i rođak, kao i Barin partner Robert Krajina.

- Sretan sam jer je cijela ova priča napokon završila. Uživam ovdje u Zagrebu i drago mi je da ostajem u Dinamu. U ovih par mjeseci osjetio sam što znači Dinamo i koliko je ovo velik klub. Dat ću sve od sebe da se dokažem treneru, da pokažem da mogu igrati na razini koju ovakav klub traži i da naslov prvaka vratimo u Zagreb - rekao je Varela.

Zagreb: Utakmica kadeta Dinamo - Kustošija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Put od Porta do Odranskog Obreža

Priča o Cardosu Vareli, krilnom napadaču rođenom u Angoli, započela je odlaskom iz akademije Porta u lipnju 2023. Portugalski klub optužio je njegovog agenta Andyja Baru da je "skupina poslovnih ljudi odvela" i "otela" igrača, iskoristivši ga za vlastitu zaradu. Predsjednik Porta Andre Villas Boas govorio je o "kriminalnom ponašanju" i najavljivao postupak pred Fifom.

S druge strane, Varelin otac iznio je teške optužbe, tvrdeći u pismu Fifi da su mu iz Porta prijetili riječima: "Ako tvoj sin ne potpiše ugovor, jednostavno ćeš nestati i mi ćemo te ubiti".

Usred tih događanja, Varela se pojavio u Hrvatskoj, ali ne u zagrebačkom, već u četvrtoligašu Dinamu iz Odranskog Obreža. Sumnjalo se da je riječ o takozvanom "klubu mostu", manevru kojim se zaobilaze pravila i olakšava transfer. Fifa je isprva dvaput odbila registraciju, sumnjajući u iznenadno preseljenje Varelinog oca u Hrvatsku. Mladić je gotovo godinu dana bio bez službene utakmice, dok se vodila pravna bitka koju su na kraju Dinamovi odvjetnici dobili, dokazavši da je igrač legitimno napustio Porto po isteku ugovora.

Zagreb: Utakmica kadeta Dinamo - Kustošija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Uloga Zvonimira Bobana u pregovorima

Dok se Varela konačno priključivao Dinamovim mlađim uzrastima, u pozadini su se vodili pregovori o njegovom odlasku. Barcelona je, preko svog sportskog direktora Deca, legendarnog Portugalca, bila najkonkretnija. Agent Andy Bara viđen je u Kataloniji, a prvotni dogovor za Dinamo nije bio financijski povoljan.

Naime, Varela je u ugovoru imao otkupnu klauzulu od pet milijuna eura. No ni taj iznos ne bi u cijelosti pripao Dinamu. Prema dogovoru sklopljenom kako bi se privuklo igrača ispred Manchester Cityja i Barcelone, odšteta se dijelila u omjeru 57:43. Dinamu bi pripalo 2,7 milijuna eura, a ostatak agentu i obitelji.

Foto: GNK Dinamo

Kada je Zvonimir Boban preuzeo funkciju u klubu, pregledao je ugovor i procijenio da bi Dinamo prema tim uvjetima poslužio kao posrednička stanica preko koje bi Varela zaobilaznim putem iz Porta stigao u Barcelonu, a da za "modre" ne odigra ni minute. Smatrajući takav ishod nepovoljnim za klub, inicirao je nove pregovore.

Održao je sastanak s Barom, a zatim i izravno kontaktirao Deca u Barcelonu. Argumentirao je da je Varela premlad da bi se borio za minutažu s Raphinhom i potencijalnim pojačanjima u Barceloni, dok mu u Dinamu struka može jamčiti brzi ulazak u rotaciju prve momčadi i razvoj u konkurentnom okruženju. U razgovorima su sve strane, uključujući i igračevu obitelj, prihvatile da je ostanak u Zagrebu u ovoj fazi karijere dobro rješenje.

Novi dogovor: Milijuni, bonusi i posudba

Pregovori su rezultirali potpuno novom strukturom dogovora. Barcelona bi trebala uplatiti pet milijuna eura kako bi osigurala pravo prvokupa i budući transfer. Varela je potpisao novi, dugoročni ugovor s Dinamom i ostati na Maksimiru najmanje još jednu, a vjerojatno i dvije sezone kao posuđeni igrač.

To je osnovni dio dogovora. U ugovor su ugrađeni i brojni bonusi vezani uz Vareline nastupe i napredak, koji ukupnu vrijednost transfera mogu podići na iznos do 25 milijuna eura. Uz to, Dinamo je osigurao i 20 posto od idućeg Varelinog transfera, što bi u budućnosti moglo donijeti dodatan prihod.

Tako je Dinamo, umjesto prvotno dogovorenih uvjeta prema kojima bi zaradio manje od tri milijuna eura za igrača koji ne bi zaigrao za klub, došao do znatno povoljnijeg aranžmana. Osigurao je značajan potencijalni prihod, ali i usluge jednog od talentiranih mladih igrača Europe na još najmanje godinu dana.