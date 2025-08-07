Obavijesti

VRATIO SE U VOLJENI KLUB

Miljenik navijača Dinama: 'Da nije stigla ponuda s Maksimira išao bi u Rijeku, Osijek, Hajduk'

Piše Domagoj Vugrinović,
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Robert Mudražija je formativne igračke godine proveo u NK Zagrebu, a kasnije nastupao za austrijski Liefering, Osijek, Kopenhagen, Rijeku, Olimpiju iz Ljubljane te Slaven Belupo

Robert Mudražija, novi vezni igrač Dinama, progovorio je o tome kako gleda na mogućnost prelaska u neki drugi hrvatski klub. Ljetos je stigao iz Lokomotive u Dinamo za 500 tisuća eura, prema ranije dogovorenom transferu. Bio je to i njegov povratak u Maksimir za koji je igrao u mlađim kategorijama gdje je bio i kapetana.

- Ne bih htio otkrivati baš detalje, ali imao sam ozbiljnih ponuda i samo je bilo na meni da kažem: ‘Da’. To je luksuz kad nogometaš može birati između opcija. Bilo je trenutaka u karijeri kad nisam imao nikakve opcije - rekao je Mudražija gostujući u podcastu 8_24, a zatim dodao:

- Dinamo je bio isključivo moja odluka. Nogomet je danas postao biznis. Moj Karačić igra za Hajduk, ja za Dinamo. Jedva čekamo da nastupimo jedan protiv drugog, da razmijenimo dresove. Obožavam taj rivalitet. Da me Dinamo nikad nije htio, sigurno bih išao u Rijeku, Osijek, Hajduk, negdje vani… Gledaš sebe, svoju egzistenciju, svoju budućnost. Privilegij je da se neki klub u Hrvatskoj zanima za tebe, a posebno Dinamo, Hajduk, Rijeka ili Osijek. Glupo mi je izjavljivati da negdje ne bih išao. Nikad ne znaš što život nosi.

Mudražija je formativne igračke godine proveo u NK Zagrebu, a kasnije nastupao za austrijski Liefering, Osijek, Kopenhagen, Rijeku, Olimpiju iz Ljubljane te Slaven Belupo. U sezoni 2023./24. pridružio se Lokomotivi, gdje je odigrao 32 utakmice i pritom postigao osam pogodaka te upisao sedam asistencija.

Ukupno je prošle sezone zabio 15 golova u svim natjecanjima, a s 14 golova u prvenstvu završio je kao treći najbolji strijela HNL-a. Marko Livaja bio je prvi s 19 golova, dok je njegov novi suigrač Sandro Kulenović završio drugi s 15 pogodaka. Dinamo je za Mudražijin dolazak na kraju isplatio oko 700 tisuća eura.

