Miljenik Torcide Senijad Ibričić: To zbog čega se nisam vratio u Hajduk ne bih ni u Realu radio

Senijad Ibričić (38) legenda je Hajduka i miljenik splitskih navijača. U tri godine koliko je proveo na Poljudu, zauvijek je zakupio srca domaćih navijača i dan danas ga se rado prisjećaju.

Ibričić je nakon odlaska s Poljuda izgradio uspješnu inozemnu karijeru, a 2016. godine bio je na pragu povratka u Split. Sve je bilo spremno. I bivši bh. reprezentativac i splitski klub htjeli su povratak. No, onda je zapelo.

'Marijan Pušnik me htio testirati'

- Hajduk me zove, a to može potvrditi i nekadašnji predsjednik Ivan Kos. Bila mi je 32. godina. Uopće nismo razgovarali o ugovoru, rekao sam mu da ću doći, a on se složio i sve smo dogovorili. Dođem u Split, a oni su mi rekli da se strpim da predstave novog trenera - rekao je Ibričić u podcastu Oslobođenja pa dodao:

- Dođe novi trener Marijan Pušnik i hoće me testirati. Odgovorio sam mu da to ne bih radio ni u Realu, a ne u Hajduku, u klubu kojem sam nešto napravio. Možda sam mogao prijeći preko toga, no ne možeš tako igrača zvati na probu. Znači da ćeš mu naći neku manu.

Ibričić je bio Hajdučko srce

Slovenac Marijan Pušnik bio je nasljednik Damira Burića, a na klupi Hajduka zadržao se svega 26 utakmica.

- Žao mi je što nisam završio karijeru u Hajduku, uvijek sam mislio da će tako biti, ali barem sam se oprostio na stoti rođendan Hajduka kad smo igrali protiv praške Slavije. Bio je pun stadion.

Ibričić danas radi kao sportski direktor Sarajeva, a kao miljenik splitskih navijača 2010. godine dobio je nagradu Hajdučko srce.