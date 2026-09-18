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Millwall - West Ham: Evo gdje gledati okršaj ljutih rivala

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Millwall - West Ham: Evo gdje gledati okršaj ljutih rivala
Foto: Profimedia
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Dosadašnji međusobni omjer blago ide u korist Millwalla. U 99 službenih utakmica domaćini subotnjeg susreta slavili su 38 puta, West Ham ima 34 pobjede, a 27 utakmica završilo je neodlučeno

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Četrnaest godina čekanja, više od stoljeća suparništva i derbi koji u Londonu nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Millwall i West Ham u subotu, 19. rujna, ponovno će odmjeriti snage u jednom od najžešćih engleskih nogometnih obračuna. Kultni The Den ugostit će jubilarni, stoti službeni susret dvaju klubova, poznat kao "Dockers Derby", a utakmica osmog kola Championshipa počinje u 13.30 sati po hrvatskom vremenu. Izravan prijenos možete pratiti na Arena Sportu 3.

Riječ je o suparništvu koje seže do kraja 19. stoljeća, a njegove korijene treba tražiti daleko od nogometnih travnjaka. Najmračnije razdoblje stiglo je sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, kada je engleski nogomet imao velikih problema s huliganizmom. West Hamova skupina Inter City Firm i Millwallovi Bushwackersi redovito su sudjelovali u nasilnim sukobima, a pojedini incidenti završili su tragično.

EVO GDJE GLEDATI Nakon 14 godina vraća se jedan od najžešćih derbija! Millwall i West Ham igraju jubilarni 100.
Nakon 14 godina vraća se jedan od najžešćih derbija! Millwall i West Ham igraju jubilarni 100.

Jedan od najpoznatijih incidenata dogodio se u kolovozu 2009. godine, kada su se klubovi sastali u Liga kupu na Upton Parku. Sukobi su izbili izvan stadiona, jedan je navijač Millwalla zadobio teške ubodne ozljede, a navijači West Hama više su puta upali na travnjak i prekinuli utakmicu. West Ham je nakon produžetaka slavio 3-1, ali rezultat je ostao u sjeni nereda. Engleski nogometni savez poslije je kaznio klub zbog ponašanja navijača i propusta u sprječavanju njihovih upada na teren

Zbog takve povijesti londonska policija posebno se pripremila za subotnji susret. Prema najavama britanskih medija, osigurat će pojačan policijski nadzor, ograničiti broj gostujućih navijača i organizirati odvojene pravce njihova dolaska kako bi spriječila moguće sukobe.

Posljednji susret ovih suparnika odigrali su u veljači 2012. godine. West Ham je tada na Upton Parku pobijedio 2-1 premda je već u devetoj minuti ostao bez isključenog Kevina Nolana. Od tada je prošlo više od 14 godina, a nova generacija navijača napokon će dobiti priliku uživo doživjeti derbi o kojem je godinama slušala priče.

Dosadašnji međusobni omjer blago ide u korist Millwalla. U 99 službenih utakmica domaćini subotnjeg susreta slavili su 38 puta, West Ham ima 34 pobjede, a 27 utakmica završilo je neodlučeno. Millwall pritom nije izgubio posljednjih pet domaćih prvenstvenih susreta protiv velikog rivala. West Ham posljednju je pobjedu na njegovu terenu ostvario još u prosincu 1988. godine.

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