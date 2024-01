Milun: Molim suce da ne rade sprdnju od boksa! Zbog takvih odluka borci napuštaju sport...

Luka Pratljačić (26) iz Osijeka najbolji je borac Prvenstva Hrvatske koje je prošli vikend završilo u Sesvetama. On je osvojio zlatnu medalju u superteškoj kategoriji, kao i plasman na kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre. No sve to osporio mu je dan nakon finala njegov rival Marko Milun iz Leonarda.

Naime, Luka je drugi put zaredom pobijedio Miluna, kao i prekidom na Zagreb Grand Prixu u prosincu. I ovaj put Milun je bio u nokdaunu, dvaput mu je sudac brojao.

Pokretanje videa ... Boks, Europsko U23 prvenstvo u Poreču, Ukrajina | Video: Srećko Niketić - Pixsell

No, borac zagrebačkog Leonarda oglasio se na Instagramu dan nakon finala.

- Moje je skromno mišljenje, a i većine ljudi koji su bili u dvorani, da sam pobijedio Pratljačića. Isto tako sudac u ringu ne treba olako početi brojati boksaču koji normalno nastavlja meč i blizu je pobjede. Znam da nije moje da podučavam suce, samo ih molim da ne rade sprdnju od boksa - napisao je i nastavio:

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Teško je podnijeti ovakve ishode, da ne upotrijebim neku ružniju riječ, nakon što se mjesecima pripremaš i naporno radiš. Nije lako suspregnuti emocije i frustracije u ovakvim situacijama, zbog kojih boksači često prerano zauvijek napuštaju ring.

Na kraju je ipak sportski poželio sreću kolegi.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

- Svom suparniku Luki želim uspjeh u prvom kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre, jer u suprotnom, na drugom turniru sigurno ću izboriti Pariz!