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U ZRAČNOJ LUCI

'Mini barakude' postali svjetski prvaci, evo kada i gdje je doček

Piše Issa Kralj,
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'Mini barakude' postali svjetski prvaci, evo kada i gdje je doček
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Mini barakude šokirale SAD i uz dramu na peterce osvojile svjetsko zlato, a u Zagrebu ih čeka veliki doček

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Hrvatska U-18 vaterpolska reprezentacija na senzacionalan je način došla do svjetskog zlata svladavši SAD 21-20 nakon raspucavanja peteraca, nakon što je regularni dio završio 14-14. Mladim hrvatskim vaterpolistima tim povodom biti će organiziran doček. 

'Mini barakude' vodile su veći dio utakmice, a onda su Amerikanci u samoj završnici na 14-13, no Nardo Skejić pogodio je za izjednačenje 18 sekundi prije kraja te izborio peterce. Slijedila je prava drama u bazenu, a nakon pet serija rezultat na semaforu i dalje je bio izjednačen pa je odluka o pobjedniku pala tek u devetoj seriji.Naslov svjetskih prvaka Hrvatskoj je donijela vratnica Jetta Taylora, a onda je slijedila euforija među izabranicima Hrvoja Koljanina. 

'Mini barakude' podigle su pehar svjetskih prvaka uz stihove pjesme 'Neka pati koga smeta', a snimku je objavila Svjetska organizacija vodenih sportova. 

Hrvatski vaterpolski savez na društvenim mrežama je objavio kako je u zračnoj luci organiziran doček za mlade vaterpoliste. 

- Večeras dočekujemo svjetske prvake čim slete u Hrvatsku! Pozivamo sve navijače, zaljubljenike u vaterpolo, našu veliku vaterpolsku obitelj, ali i predstavnike medija da nam se pridruže u dočeku novih svjetskih prvaka u Međunarodnoj zračnoj luci Franjo Tuđman u Zagrebu. Dolazak reprezentacije očekuje se oko 21:35 sati, letom iz Münchena. Vidimo se večeras – dočekajmo naše svjetske prvake onako kako zaslužuju - stoji u objavi. 
 

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