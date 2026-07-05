'Mini barakude' postali svjetski prvaci, evo kada i gdje je doček

Hrvatska U-18 vaterpolska reprezentacija na senzacionalan je način došla do svjetskog zlata svladavši SAD 21-20 nakon raspucavanja peteraca, nakon što je regularni dio završio 14-14. Mladim hrvatskim vaterpolistima tim povodom biti će organiziran doček.

'Mini barakude' vodile su veći dio utakmice, a onda su Amerikanci u samoj završnici na 14-13, no Nardo Skejić pogodio je za izjednačenje 18 sekundi prije kraja te izborio peterce. Slijedila je prava drama u bazenu, a nakon pet serija rezultat na semaforu i dalje je bio izjednačen pa je odluka o pobjedniku pala tek u devetoj seriji.Naslov svjetskih prvaka Hrvatskoj je donijela vratnica Jetta Taylora, a onda je slijedila euforija među izabranicima Hrvoja Koljanina.

'Mini barakude' podigle su pehar svjetskih prvaka uz stihove pjesme 'Neka pati koga smeta', a snimku je objavila Svjetska organizacija vodenih sportova.

Hrvatski vaterpolski savez na društvenim mrežama je objavio kako je u zračnoj luci organiziran doček za mlade vaterpoliste.

- Večeras dočekujemo svjetske prvake čim slete u Hrvatsku! Pozivamo sve navijače, zaljubljenike u vaterpolo, našu veliku vaterpolsku obitelj, ali i predstavnike medija da nam se pridruže u dočeku novih svjetskih prvaka u Međunarodnoj zračnoj luci Franjo Tuđman u Zagrebu. Dolazak reprezentacije očekuje se oko 21:35 sati, letom iz Münchena. Vidimo se večeras – dočekajmo naše svjetske prvake onako kako zaslužuju - stoji u objavi.

