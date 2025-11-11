Obavijesti

'Mini-vatreni' doznali suparnika u šesnaestini finala SP-a u Katru

Piše Domagoj Vugrinović,
Momčad izbornika Marijana Budimira izborila je prolazak skupine s dvije pobjede i jednim remijem, što joj je donijelo drugo mjesto u skupini

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina igrat će protiv Uzbekistana u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva koje se održava u Kataru. Točan termin utakmice još nije određen, no dvoboj će se odigrati 14. ili 15. studenoga, a vrijeme početka bit će poznato tijekom dana.

Momčad izbornika Marijana Budimira izborila je prolazak skupine s dvije pobjede i jednim remijem, što joj je donijelo drugo mjesto u skupini. Nakon početnog 0-0 protiv Senegala, Hrvatska je svladala Ujedinjene Arapske Emirate s 3-0, a zatim i Kostariku s 3-1. Senegal je, unatoč jednakom broju bodova, zauzeo prvo mjesto zbog bolje gol-razlike (+6 naspram hrvatskih +5). "Mini-vatrene" je tako prvog mjesta košta primljeni gol protiv Kostarike u 58. minuti.

Uzbekistan je natjecanje otvorio pobjedom 2-1 nad Paragvajem, potom izgubio istim rezultatom od Irske, a u odlučujućem susretu uvjerljivo nadigrao Panamu sa 6-1. Središnji azijski predstavnik zabio je tri gola u sudačkoj nadoknadi, dok je jedini pogodak primio u 100. minuti.

