Ministar zaštite građana stigao u Atenu, policija objavila: Uhitili 96 ljudi, među njima 82 Hrvata

Osam ljudi je ozlijeđeno, pet Grka i tri Hrvata primljeno je u bolnicu, a prema posljednjim informacijama policija je uhitila 96 huligana, dok će njih 88 biti odvedeno na ispitivanje, piše grčki sport24 o neredima u Grčkoj u kojima su sudjelovali i Bad Blue Boysi.

Policija se brine za sigurnost obje strane u bolnici kako ne bi došlo do većeg incidenta, a bilo je tenzija i u bolnici kad su obitelji ozlijeđenih došle provjeriti u kakvom su stanju njihobi rođaci.

VIDEO: Tučnjava huligana u Grčkoj

Društvenim mrežama kola i informacija kako je u kaosu ubijen i maloljetnik, ali Grci pišu kako to nije istina. Podsjetimo, BBB-i su u skupini stigli do Atene, a primijetili su ih već na autocesti te su bili 'pod tihom pratnjom', ali očito to nije bilo dovoljno.

Grčki ministar zaštite građana Yannis Oikonomou užurbano se vratio sa susreta s albanskim ministrom Taulandom Ballom, a oglasila se i policija. Uhitili su 82 Hrvata, jednog Austrijanca, jednog građanina BiH, jednog Albanca, jednog Nijemca i dva Grka.