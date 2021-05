Na sportsku mirovinu pravo nemaju treneri, već samo sportaši, a zadnjih se dana mnogo priča o tome. Mirovina ne ovisi o sportskim rezultatima, pravo na jednaku mirovinu kao Gips ima bilo koji trener koji je svoj radni vijek radio u nekom klubu ili savezu, zarađivao prosječnu plaću i imao netko veće, netko manje, netko nikakve uspjehe.

Ante Kostelić izrazio je ogorčenje što će primati mirovinu od samo 2500 kuna, novinari su ministricu turizma i sporta Nikolinu Brnjac upitali razmatra li da se sportske trenere zaslužne za vrhunska postignuća i osvajanje medalja uvrsti u kategoriju u kojoj su vrhunski sportaši pa da i oni imaju veće mirovine.

Ministrica je istaknula kako se već radi na tome.

- Upravo će se novim zakonskim rješenjem, koje bi trebalo biti u zadnjem kvartalu ove godine, uvrstiti i treneri. Već se radi na tome - rekla je ne želeći otkriti detalje izmjena.

- Sve ćete vidjeti. Dakle, vodilo bi se računa i o njima. Mi radimo na Zakonu o sportu, radne skupine se sastaju i do kraja godine bi on trebao biti usvojen. Ne znam koliko je takvih trenera, ali nije to sigurno velika brojka - rekla je.

Što ovo točno znači tek ćemo saznati, a tko zna kakve se sve promjene još mogu dogoditi 'do kraja godine'...