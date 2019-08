Miočić je, bez sumnje, najbolji ikada. A tek dolazi noćna mora

Ako je do sada bilo sumnje, nakon noćašnjeg UFC 241 više je nema. Stipe Miočić vratio je pojas prvaka teške kategorije u svoje vlasništvo fantastičnim nokautom nad Danielom Cormierom.

Sva krv i znoj koje je prolio tijekom priprema dok je radio 24-satne smjene u vatrogasnoj postaji u Clevelandu, sve misli u besanim noćima nakon poraza vratile su se u najboljoj mjeri. Sve je sjelo na svoje.

Briljantnom taktikom u kojoj je načinjao Cormierovu jetru aperkatom i navlačio taj opaki desni direkt te ga konačno pogodio kao i mnoge do sada, od Miočića je stvorio mit. Živuću legendu i najboljeg teškaša svih vremena. Rame uz rame s Fjodorom Jemjeljanenkom, stepenicu više iznad Mirka Filipovića, Igora Vovčančina ili Caina Velasqueza.

I ima nešto u rođenju njegove malene Meelah Claire, koja je došla na svijet malo nakon što je Stipe izgubio pojas. Anđeoska djevojčica Miočiću je udahnula novi život i podarila mu lavlje srce koje do sada nije iskusio. Dala mu je novi razlog za gurati prema naprijed i nešto zbog čega će biti ponosna na tatu do neba jednom kada odraste dovoljno da razumije.

Pohvala je stigla i od najboljeg svih vremena, a koliku težinu riječi Jona Jonesa imaju jasno je onima koji dublje i duže prate i razumiju MMA. Jedan direkt iz navike ušutkao je sijaset onih koji su još do sinoć zlim jezicima pokušali otresti i umanjiti Stipina postignuća.

Ako niti to nije dovoljno, ako je potrebno novo buđenje iz noćne more koja dolazi, budite uvjereni da je Stipe pravi čovjek za to. Francis Ngannou je pokucao na vrata i već je prozvao Miočića. A strahovito je napredovao. Monstruozno.