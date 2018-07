Miočić ostao bez protivnika? Cormier teško pao na presici

UFC 226 u Las Vegasu ostao je bez doglavne borbe večeri između prvaka pero kategorije Maxa Hollowaya i izazivača Briana Ortege pa onda zamalo doživio potpunu katastrofu. Stipe Miočić skoro je ostao bez protivnika nakon što je Daniel Cormier teško pao na pozornici.

Daniel Cormier trips, falls and limps off stage during UFC 226 press conference pic.twitter.com/r6XBez7B6M