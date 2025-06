Miočić otkrio hoće li se preseliti u Hrvatsku: 'Ovo mi znači sve! Mi Hrvati smo u svemu najbolji'

Stipe Miočić (42) po drugi put stigao je u Hrvatsku. Nakon šest godina vratio se u domovinu kojom se oduvijek dičio. Povod dolasku Amerikanca hrvatskih korijena jest Sunset Sports Festival koji se održava u Zadru. No prije odlaska na hrvatsku obalu, najveći teškaš u povijesti UFC-a svratio je u Zagreb kako bi mu hrvatski premijer Andrej Plenković svečano predao hrvatsku domovnicu.

- To mi znači sve i to sam oduvijek želio. Pomalo još nisam ni svjestan da se to dogodilo. Ovo mi je četvrti dolazak u Hrvatsku, ali mojoj supruzi i mojoj djeci prvi. Sretan sam i zbog svoje majke koja nije bila u Hrvatskoj otkako je otišla iz nje - rekao je Stipe.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Opisao je i što ga veže za Hrvatsku te je odgovorio misli li se možda preseliti ovamo.

- Jednostavno je volim. Od tu dolaze najbolji sportaši na svijetu. Ne namjeravam se preseliti, barem ne dugoročno. Možda jednom… Razgovarao sam o tome s obitelji. Mislim da su mojoj ženi priredili sjajnu dobrodošlicu, tako da možemo i ovo mjesto smatrati domom. Kad bismo imali neki ljetnikovac, to bi bilo lijepo i to nam je na umu.

Odgovorio je i koje hrvatske osobine prepoznaje kod sebe.

- Veliki sam radnik i to sam naslijedio od majke. Ona me odgojila radom i tako ću i ja odgajati svoju djecu. Hrvatska je mala zemlja, a čime god se bavili, uvijek smo najbolji.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Iako je u UFC-u nastupao pod američkom zastavom, uvijek je na sebi imao tetovaže s hrvatskim motivima.

- Mislim da imam dvije ili tri hrvatske tetovaže… sad više ni sam nisam siguran, ha-ha. Jednu imam na ramenu, a drugu na stopalu. Treću ipak nemam, ali uskoro bih mogao napraviti i nju.

'Borbe nisam mogla gledati'

Osim Miočića, domovnicu su dobili i njegova supruga Ryan, starija kći Meelah te sin Mateo. Majka Kathy Miočić, koja je također bila s obitelji u Banskim dvorima, rođena je u Cetingradu nedaleko od Slunja. I ona je susret s premijerom doživjela izrazito emotivno.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Moja je želja oduvijek bila da Stipe dobije državljanstvo i sada to imaju i on i njegova obitelj. Toliko mi je drago - kazala je Kathy Miočić i dodala:

- U Hrvatskoj nisam bila od svoje devete godine.

Otkila je i kako je kao majka doživljavala Stipine borbe.

- Nisam ih mogla gledati. Toliko sam znala biti nervozna da tjedan dana prije nisam mogla ništa raditi jer sam samo mislila na njega. Za svaku tučnjavu uzimala sam tjedan dana godišnjeg odmora da se pripremim. Meni je to padalo teže nego njemu. Susjed mi je javljao rezultat. I Stipe me je uvijek zvao nakon borbi.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Od osoba iz Stipine pratnje pred mikrofone je stala i njegova supruga Ryan Marie.

- Ovo nam kao obitelji jako puno znači, pa tako i našoj djeci, koju već od ranije učimo odakle su korijeni njihova oca, koliko je to lijepa zemlja, a sada su postali i njezini građani. Tek smo stigli, ali se već osjećamo kao kod kuće jer mi je Stipe cijelo vrijeme govorio koliko želi da posjetimo Hrvatsku u punom sastavu. To što naša djeca imaju hrvatske putne isprave znači da će jednog dana moći dolaziti koliko žele i da će im biti puno lakše putovati.