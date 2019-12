Miočić protiv Cormiera treći put? 'Oba su pristala na borbu'

Stipe Miočić protiv Daniela Cormiera treći put? Da, to je, kako stvari stoje, trenutno najizglednija opcija koju je potvrdio i šef UFC organizacije Dana White.

- To je borba na koju čekamo. Stipe je još uvijek ozlijeđen, on je primio dosta štete u posljednjoj borbi s Cormierom. Čekamo da se oporavi, ali mogu reći da su obojica pristala na tu borbu - rekao je White dok je gostovao u 'The Rich Eisen Showu',

Dublje u priču nije ulazio, datum i mjesto mogu se samo nagađati, no najvažnije je da ima "da" od oba borca. Ostalo će se već dogovoriti.

Hrvatskom Amerikancu mnogi su se nudili nakon što je u kolovozu u Anaheimu sredio Cormiera. Planova i želja bilo je mnogo, najviše je "brbljao" Francis Nganouu, dok je Stipe otvoreno zazivao borbu s Tysonom Furyjem.

No, dogodi li se trilogija, teškaš Curtis Blaydes ima svog favorita.

- Mislim da će Stipe ponovno pobijediti. Pogotovo sada kada je 1-1 u međusobnim susretima. Ako dođe do te borbe, runde će biti puno eksplozivnije. Obojica su već osjetila što drugi ima za ponuditi i ovoga puta neće biti toliko neodlučni. I dalje smatram da je Stipe bolji udarač i definitivno ima prednost u dosegu. Ali... puno će toga ovisiti i o 'DC-ju'. Ako on dođe s ciljem da se fokusira samo na hrvanje, onda bi i mogao pobijediti, no ipak mislim da on ima problem ega. On želi borbu na nogama sa Stipom i to će biti njegov novi pad.