Glavni nutricionist Stipe Miočića Paul Biondich preko 20 godina radi s profesionalnim borcima u UFC-u, a sa Stipom surađuje posljednjih devet godina.

Radio je s dosta boraca teške kategorije kojima je za cilj bio skinuti kilažu, te je priznao da je maštao o tome da radi s jednim koji to ne mora raditi. Tada je čuo za Stipu, te je poželio raditi s njim. Predstavio mu se i prezentirao s kime je sve radio nakon čega je započela njihova suradnja.

U intervjuu za Croatian Sports, Paul Biondich rekao je da sportaše uvijek zanimaju rezultati, a ne toliko procedura.

- Ako ne ostvarujete željeno, gubite posao. Moram priznati da nisam bio spreman, ali prednost mi je što sam radio s različitim sportašima. Stipe je visok 1,93 te ima 109 kilograma. Rekao sam mu da s te kilaže uz poseban režim prehrane može doći na 115 kilograma, ali Stipe je iznenađujuće rekao da ne želi - rekao je Biondich.

Stipe sada teži 106 kilograma, a cilj je postići idealan omjer kilaže i snage.

- Dodacima prehrani koji se uzimaju promišljeno i planirano izdržljivost se u roku od sedam dana može povećati do 16 posto, što je fantastično. Nisam prvi koji je ovo otkrio, ali mala grupa nutricionista to radi. Stipe je bez suplemenata i do sada bio sirova hrvatska genetska snaga - rekao je Biondich i dodao:

- Stipin glavni trener Marcus Marinelli rekao je da nema problema za snagom, podiže ljude od 140 kilograma i baca ih kao od šale. Naš cilj je maksimizirati Stipinu izdržljivost i snagu. Svi su snažni prvih 45 minuta, ali nikoga nije briga za to - rekao je nutricionist i dao primjer:

- Zašto je United uvijek pobjeđivao utakmice u zadnjih deset minuta? Zato što ih je Alex Ferguson tako trenirao. Mentalno i fizički uvjetovao ih je da tako igraju. Tako je sa svim sportovima, bilo da se radi o nogometu, hokeju, borilačkim sportovima..

S obzirom na to da Ngannou na ovaj meč dolazi s istom težinom kao i prije tri godine kada ga je Miočić jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio, pitanje za nutricionista bilo je vezano za Stipinu kilažu koja iznosi pet kilograma manje u odnosnu na zadnji put.

- U ovome sportu nije važno tko je najteži, bitno je tko može održavati tu razinu snage tijekom svih pet rundi. Cilj je postići savršen omjer snage i težine - rekao je i dodao:

- Stipina mišićna vlakna generiraju ogromnu količinu snage za što mislim da je prirodno urođeno. On je jednostavno 'genetski Hrvat'. Ako pogledate udio hrvatskih sportaša u svakom sportu, oni su bili gotovo svjetski prvaci u svemu što je nije slučajno.

Na pitanje Ante Kvartuča iz Croatian Sportsa imaju li Hrvati poseban gen za Sport, nutricionist je odgovorio potvrdno.

- Genetika je jedno, ali isto tako to mora doći do izražaja. Bitna je okolina, ali i prehrana što sam istraživao. Hrana u Hrvata je podosta bazirana na testosteronima, kao što je primjerice ima u kiselom kupusu. U sportu je taj hormon potreban muškarcima i ženama. On nije isključivo muški, samo bi kod njih njegova vrijednost trebala biti viša. U SAD-u to nije tako, dok s druge strane u Hrvatskoj je. Zbog toga optimalna razina testosterona kod muškaraca i žena dovodi do izražaja tu predispoziciju za sport - zaključio je.