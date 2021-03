Do borbe Stipe Miočića (38, 20-3) i Francisa 'Predatora' Ngannoua (34, 15-3) ostalo je još pet dana, a UFC je nastavio na svom YouTube kanalu s objavljivanjem 'Embeeded' serijala koji nas uvodi u svakodnevicu boraca. Tako su pratli aktualnog prvaka prošli tjedan.

Odradio je Stipe Miočić noćnu smjenu u vatrogasnoj postaji u kojoj je pomeo pod i proveo ekipu po svom radnom mjestu. Aktualni prvak je odradio trening, a zatim je proveo vrijeme s kćeri Meelah, majkom i suprugom. Ryan Claire je otkrila što Stipe voli jesti prije borbi.

- Prije svake borbe jedemo salatu, mesne okruglice u umaku i kruh s češnjakom. To je nešto što uvijek voli jesti i stalno traži da mu to njegova majka ili ja pripremimo. On voli rutinu. Sve mora biti isto, svaki put - rekla je Miočićeva supruga.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video UFC-ove najave možete pogledati OVDJE.

Američko-hrvatski borac ima svoju rutinu koju voli njegovati, a kao i prije posljednje borbe čekaju dijete. Objasnila je Stipina supruga kako će biti s njim u Vegasu, dok će njezini roditelji pratiti borbu kod kuće, a morali su im pokazati i kako baratati sa streaming servisom preko kojeg će moći gledati borbu.