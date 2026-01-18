Obavijesti

LEGENDARNI GOLMAN

Mirko Alilović: Svaka čast, ali veliki smo ovisnici o adrenalinu

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Mirko Alilović: Svaka čast, ali veliki smo ovisnici o adrenalinu
Hrvatska izgubila od Danske i ispala iz utrke za medalju na Europskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osvajač sedam medalja s Hrvatskom na najvećim rukometnim natjecanjima Mirko Alilović komentirao je subotnji susret s Gruzijom. Tvrdi kako smo ovisnici o adrenalinu i da ćemo biti bolji protiv Nizozemaca

Legendarni hrvatski golman Mirko Alilović (40) komentirao je nastup hrvatske reprezentacije na subotnjem susretu protiv Gruzije (32-29). Mučili smo se s Gruzijcima u prvome dijelu i u jednom trenutku gubili šest razlike, ali na poluvrijeme smo otišli uz vodstvo od jednog pogotka. U drugom poluvremenu bilo smo u rezultatskom egalu i tek nekoliko minuta prije kraja uspjeli smo ostvariti prednost koju smo zadržali. 

Osvajač sedam medalja s Hrvatskom utakmicu je gledao u trenutačnom klubu poljskoj Wisli Plock nakon odrađenog treninga, a društvo mu je činio i Lovro Mihić (31). Alilović je zadnji put za reprezentaciju igrao 2022., a Mihić 2024. godine. Za Net.hr komentirao je utakmicu i kako je on proživio susret.

- Poslije treninga smo gledali utakmicu u svlačionici i nisam htio ići doma jer je bilo uzbudljivo. Nadao sam se da ću na poluvremenu doma i kako ćemo lagodno voditi, ali to nije bio slučaj. 

Početak utakmice nije bio lak za sve hrvatske navijače, pa tako ni za Alilovića.

- Bili smo u nevjerici kad su oni poveli 12-6. Igrali su iznenađujuće dobro, a mi smo bili zbunjeni. Izvukli smo utakmicu onako kako baš mi znamo. Meni je to fenomenalno, kako mi uvijek volimo taj stres. Ne samo u rukometu, već i u drugim sportovima. Zašto bi mi dobili nekog 10 razlike, kad čitavu naciju možemo držati u neizvjesnosti 60 minuta.

Hrvatska izgubila od Danske i ispala iz utrke za medalju na Europskom prvenstvu
Hrvatska izgubila od Danske i ispala iz utrke za medalju na Europskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Komentirao je kako je hrvatska rukometna reprezentacija ovisnik o adrenalinu. 

- Vjerujem da smo mi ekipa koja živi od adrenalina, ovisnici o adrenalinu ili 'adrenalin junkiesi'. Svaka čast, izvukli su na kraju. Probili smo led, dva boda su tu i idemo naprijed.

Za kraj se osvrnuo na utakmicu s Nizozemskom koja je na rasporedu u ponedjeljak od 18.00 sati.

- Nizozemska je puno bolja ekipa od Gruzije, a mi ćemo igrati bolju utakmicu, siguran sam u to. Nemaju izrazitog šutera izvana kao što je ozlijeđeni Smits, a Gruzijci su imali odličnog Tskhovrebadzea. Vjerujem da ćemo se osloboditi i igrati puno bolje.

Alilović je u hrvatskom dresu osvojio dva europska i jedno svjetsko srebro, dvije europske bronce i jednu svjetsku te brončanu olimpijsku medalju. Igrao je za Hrvatsku od 2008. do 2022. te nastupio 164 puta. 

