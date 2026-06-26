Mirko Filipović izabrao najvećeg borca svih vremena. Evo koga

Vječna rasprava o najvećem borcu u povijesti mješovitih borilačkih vještina (MMA) jedna je od onih tema koje nikada ne gube na popularnosti. Imena poput Georgesa St-Pierrea, Fedora Emelianenka, Andersona Silve ili Khabiba Nurmagomedova redovito se spominju, no konačnog konsenzusa nikada nema. Ipak, kada svoj sud o toj temi iznese jedna od najvećih legendi sporta, Mirko 'Cro Cop' Filipović, borilački svijet pozorno sluša. U nedavnom intervjuu za francuski RMC Sports Combat, hrvatski velikan ponudio je jasan i nedvosmislen odgovor.

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Jon Jones kao neosporni broj jedan

Za Filipovića, unatoč svim kontroverzama koje su pratile njegovu karijeru, samo je jedno ime na vrhu. Mirko je istaknuo kako se sportska postignuća moraju odvojiti od problema izvan oktogona te da su rezultati ti koji na kraju presuđuju.

​- Samo jedno ime, Jon Jones. Bez dileme. Ako stavimo sa strane sve probleme koje je imao s UFC-om i zakonom, tko može osporiti da je Jon Jones najveći borac u povijesti? Možete ga voljeti ili mrziti, svi moramo priznati da je on ipak najveći u povijesti, izjavio je Filipović.

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Ova izjava dolazi s velikim autoritetom, s obzirom na to da je Filipović i sam ispisao povijest sporta kao pobjednik PRIDE 2006 Openweight Grand Prix turnira i K-1 World Grand Prixa. Njegovo mišljenje potvrđuje ono što mnogi analitičari ističu; Jonesova dominacija u oktogonu je bez premca. Amerikanac je karijeru završio s impresivnim omjerom od 28 pobjeda i samo jednim, vrlo kontroverznim porazom diskvalifikacijom. Osvojio je naslove u poluteškoj i teškoj kategoriji, a pojas u poluteškoj branio je čak jedanaest puta, ostavivši iza sebe generaciju vrhunskih boraca.

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Osvrt na moderne prvake i skidanje kilograma

Prije nego što je imenovao Jonesa, Mirko se osvrnuo i na status višestrukih prvaka u modernom MMA-u, pri čemu je kao primjer naveo Alexa Pereiru. Iako je izrazio veliko poštovanje prema Brazilcu, Filipović je naglasio kako titule u više kategorija često dolaze kao rezultat ekstremnog skidanja kilograma, što smatra "najvećom prevarom u svijetu MMA-a".

​- Ne želim iskazivati nepoštovanje prema Alexu Pereiri, ali Pereira se u srednjoj kategoriji (84 kg) borio i na dan borbe težio je 98 kg. On je bio teškaš u toj borbi. Tek sada se bori u svojoj prirodnoj kategoriji - objasnio je Mirko.

Foto: strukisa

Upravo zbog toga, Filipović ne smatra Pereiru najvećim borcem u povijesti UFC-a, iako cijeni njegova postignuća. Njegovom analizom jasno je povučena granica između trenutnih zvijezda i borca kojeg smatra nedodirljivim na vječnoj ljestvici boraca.

*uz korištenje AI-ja