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BILA JE DIO OBITELJI

Mirko Filipović slomljen: Nakon 18 godina otišla je moja Lolica...

Piše Ivan Kužela,
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Mirko Filipović slomljen: Nakon 18 godina otišla je moja Lolica...
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Foto: instagram
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Cro Cop se emotivno oprostio od voljene Lolice, a objava je imala vrlo emotivnu kontaciju. Legendarni borac godinama spašava pse i pokazuje da mu je srce veće od ringa, a time se ne želi hvaliti u medijima

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Mirko Filipović kroz godine je više puta pokazao koliko voli pse, a posebnu pažnju posvećivao je napuštenim životinjama. Jedan od poznatijih primjera dogodio se 2022. godine, kada je u čakovečkom azilu preuzeo rotvajlericu i osobno je odvezao u novi dom u Požegi. Kasnije ju je ponovno posjetio te istaknuo kako je riječ o posebnom psu, odličnom čuvaru, ali i velikoj mazi.

Sada se legendarni Cro Cop morao oprostiti od svoje ljubimice Lolice, 18-godišnjem ljubimcu. Filipović je objavio emotivnu poruku nakon njezine smrti, a njegova objava još je jednom pokazala koliko su mu psi važni. Gubitak kućnog ljubimca očito mu je teško pao, posebno jer je poznato koliko je vezan uz životinje.

Prije 12 godina u jednom intervjuu izjavio je kako su psi ponekad bolji od ljudi. Rekao je tada da pomaže isključivo iz srca i nema potrebe hvaliti se time u medijima. Njegov moto je "manje priče, više akcije", a tome su svjedočili i brojni pozitivni komentari Cro Copovih poznanika i drugih ljudi, koji su ga bezbroj puta vidjeli na djelu.

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