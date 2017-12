Mirko: Kosaka mora u bolnicu, polomljene su mu kosti na licu

Hvala svima na velikom broju poruka. Odrađeno je sve rutinski, nadam se da da Kosaka nije teže ozlijeđen, ovo je ipak samo sport, grub i nasilan, ali ipak sport. Ne bih volio da je teže ozlijeđen, javio se Mirko Filipović neposredno nakon borbe iz svlačionicom i otkrio da je japanski veteran u puno većim problemima no što se to činilo:

- Koliko čujem na putu je za bolnicu, navodno su mu neke kosti na licu slomljene na žalost. No to je takav posao, nadam se da će sve biti OK s njim - dodao je Mirko.

Posted by Mirko CroCop Filipovic on Sunday, December 31, 2017

U svlačionici je u društvu sina Ivana i Stipe Drviša, a prema hotelu će krenuti tek nakon što Mirko odradi obaveze.

- Želio sam se svima zahvaliti na podršci, javit ćemo se kad dođemo u hotel. A krećemo u hotel kad popijem još tri boce vode jer moram dati urin. Već sam tri popio, ali neće kap iz mene izaći - nasmijao se Cro Cop.