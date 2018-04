Mirko Fjodorovu bratu: Zašto izmišljaš? Kakva naša borba?

Mirka Filipovića u tijeku priprema za borbu protiv Roya Nelsona zatekla je vijest da s njim meč dogovara i Aleksandar Jemjeljanenko, mlađi brat Fjodora Jemjeljanenka.

POGLEDAJTE VIDEO

'Ne znam zašto izmišlja takve stvari'

Cro Cop se borio s obojicom, Aleksandra je razbio brutalnim high-kickom 2004. godine, od Fjodora je izgubio godinu dana kasnije. Aleksandar je rekao da su u njegovom stožeru blizu dogovora borbe protiv Cro Copa, ali Mirko je to demantirao.

- Prvi put čujem za to i ne znam zašto izmišlja takve stvari. Moguće da ga je netko i slagao i napričao mu svašta. Uglavnom, meni je ovo prvi glas o tome i nitko me nikada nije kontaktirao radi te borbe, a kamoli da sam se ja dogovorio bilo što vezano za tu borbu. A kao drugo,ta borba me uopće ne zanima - napisao je Mirko.

Dragi prijatelji,na više portala pojavila se izjava Alexandra Emelianenka da je da je postignut dogovor oko naše... Objavljuje Mirko CroCop Filipovic u 28. travnja 2018

Cro Copa 25. svibnja čeka revanš protiv Roya Nelsona, od kojeg je izgubio u UFC-u.Ovaj put bore se u sklopu Bellatora, a pobjednik meča bit će prva zamjena za Bellatorov Grand Prix i uskočit će ako se netko od boraca ozlijedi.

Na tom Grand Prixu je i Fjodor Jemjeljanenko, koji se pobjedom protiv UFC legende Franka Mira plasirao u polufinale gdje ga čeka Chael Sonnen.