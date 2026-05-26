Mirovina je opcija za Modrića?

Luka se fizički osjeća dovoljno dobro za još jednu sezonu u Milanu, a u klubu, unatoč epskom raspadu na kraju sezone, i dalje gaje nadu da će 'vatreni' ostati

Plasman Milana u Ligu prvaka činio se kao gotova stvar. "Rossoneri“ su cijelu sezonu proveli u društvu momčadi koje vode u najelitnije klupsko natjecanje, a s tim dolazi i ogromno bogatstvo koje je Milanu itekako trebalo nakon prošlogodišnjeg debakla, kad se nisu uspjeli plasirati ni u jedno europsko natjecanje. Glavni adut povratka u elitu bio je legendarni hrvatski nogometaš Luka Modrić (40).

Hrvatski veznjak ove je sezone za Milan odigrao 34 ligaške utakmice, uz dva gola i tri asistencije, a koliko je bio važan na terenu, toliko je bio esencijalan za momčad Massimiliana Allegrija i izvan njega. Uz sve nogometne vještine, Modrića krase i neprocjenjivo iskustvo, pobjednički mentalitet i nevjerojatna radna etika.

No nedavni krah Milana snažno je odjeknuo Italijom. "Pedale“ su redom dobili trener Allegri, sportski direktor Igli Tare, tehnički direktor Geoffrey Moncada i glavni direktor Giorgio Furlani. A prema pisanju Sportskih novosti, iznimno tešku odluku mogao bi donijeti i 40-godišnji Modrić.

Luka se fizički osjeća dovoljno dobro za još jednu sezonu u Milanu, a u klubu, unatoč epskom raspadu na kraju sezone, i dalje gaje nadu da će "vatreni“ ostati. Odluka je, međutim, isključivo na njemu, a trenutačni je prioritet Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom. Tek nakon toga Modrić bi mogao donijeti odluku koju do prije nekoliko tjedana gotovo nitko nije mogao ni zamisliti.

