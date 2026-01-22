Mišić: Dosta je priče kako smo nova ekipa. A stranci ne mogu znati koji je privilegij igrati tu

Kapetan Dinama Josip Mišić (31) podvukao je crtu pod turbulentnu jesen te najavio beskompromisnu borbu za povratak trofeja u vitrine maksimirskog kluba. Istaknuo je kako je vrijeme prilagodbe završeno i da "modri" u drugi dio sezone ulaze s jednim ciljem, osvajanjem naslova prvaka. Nakon kratkog odmora koji je proveo s obitelji u Zagrebu i rodnoj Slavoniji, oporavljajući se od neugodne ozljede koljena koja je zabrinula navijače na kraju polusezone, Mišić se s ostatkom momčadi priključio napornim treninzima.

'Vrijeme je da stanemo s pričom o upoznavanju'

Prvi dio sezone bio je pravi "rollercoaster" za zagrebačku momčad. Odličan start stvorio je velika očekivanja, no uslijedio je pad koji je Mišić ocijenio kao realnost s obzirom na veliku rekonstrukciju svlačionice. Ipak, naglašava kako je šest mjeseci bilo dovoljno za uigravanje i kako izgovora više nema.

​- Dosta smo pričali o tome da je nova ekipa i da se trebamo upoznati. Mislim da je sada vrijeme da stanemo s tom pričom. Već smo skupa šest mjeseci, tako da svi sve znamo. Moramo i možemo napredovati i biti što bolji - rekao je kapetan u razgvoru za Dinamo Plus.

Priznaje da je proces prilagodbe novih igrača, posebice stranaca, bio izazovan.

​- Došlo je puno stranaca. Jednostavno, oni ne mogu znati kakav je pritisak i koja je privilegija igrati u Dinamu. Ali kada iz mjeseca u mjesec vide ovaj stadion i navijače koji nas bodre, mislim da i njima to uđe u glavu i da drugačije participiraju na terenu - objasnio je Mišić, dodavši kako je kemija u momčadi sada drastično bolja nego na ljetnim pripremama.

Cimer Zagi, Netflix i borba za predzadnje mjesto

Između napornih treninga, igrači pronalaze načine za opuštanje. Mišić je u sobi s veteranom Danijelom Zagorcem, cimerom otkako je stigao u klub. Vrijeme krati uz glazbu, spavanje i Netflix, gdje preferira španjolske serije. Priznaje da pikado izbjegava.

​- Bolji sam kao gledatelj i zabavljač. Ne želim se upuštati u to da izgubim, pa da budem nervozan bezveze - kroz smijeh je rekao.

Zanimljiv detalj je i interna Fantasy Premiership liga koju igra s Kulenovićem, Perićem, Pjacom i Rogom.

​- Kule je za sada prvi, a ja sam, naravno, zadnji. Cilj mi je bar da budem predzadnji - priznao je Mišić.

Na kraju, poslao je jasnu poruku navijačima, čija će podrška biti ključna u borbi za trofeje. S jasnom misijom, povratkom duple krune i što boljim europskim rezultatom – Dinamo ulazi u proljeće, a kapetan se nada da će upravo on u svibnju imati čast prvi podići pobjednički pehar.