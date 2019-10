Mišković: Da čujem tko i zašto predlaže da se ne igra u Rijeci!

HNS je Uefi, navodno, poslao zahtjev za promjenom domaćinstva utakmice Hrvatska - Slovačka koja se 16. studenoga treba odigrati na Rujevici. O tome nikakva službena obavijest niti je iz HNS-a pristigla na Rujevicu, niti je itko o tome neformalno razgovarao sa čelništvom HNK Rijeka.

- Ja sam predsjednik Rijeke, dopredsjednik Saveza i član IO HNS-a, a o tome mi nitko još nije rekao ni 'a'. Ne znam otkuda se u javnost lansiraju te informacije, ali znam na kojem se mjestu jedino o tome može raspravljati. Na Izvršnom odboru HNS-a - govori nam Damir Mišković.

- Dakle, da bi se mijenjao grad domaćin to mora ići na IO da vidimo je li to uopće istina, a ako jest da vidim čiji je to prijedlog i čime se argumentira.

Mišković je dodatno pojasnio:

- Normalno da želimo reprezentaciju u Rijeci, počašćeni smo svaki put kad su "vatreni" kod nas. Osim toga, dogovor da Slovačka igra na Rujevici je logična posljedica dogovora da Hrvatska neće igrati na samo jednom stadionu. A sve je to dogovoreno na Izvršnom odboru pa se jedino tamo odluke mogu i mijenjati ako je razlog promjeni opravdan - rekao nam je Damir Mišković.