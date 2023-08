Mišković: Istina je, dolazi nam veliki igrač. A s ovakvom igrom možemo osvojiti prvenstvo

Rijeka je u dramatičnim produžecima ispala od Lillea koji putuje u grupnu fazu Konferencijske lige. Riječani su golom Hrvoja Smolčića iz 58. minute nadoknadili zaostatak iz Francuske pa hrabro i nesretno pali u drugom produžetku.

Presudio je pogodak Jonathana Davida, najboljeg igrača Lillea koji vrijedi 60 milijuna eura, a nakon svega navijači Rijeke mogu biti ponosni na izvedbu svojih nogometaša. Dobar dio vremena Rijeka je bila momčad koja je djelovala kao da vrijedi 220 milijuna eura, a ne Lille.

Statistika utakmice Rijeka - Lille

Foto: Sofascore za 24sata

- Ne da sam igračima čestitao, nego rekao da sam ja i klub i cijeli grad ponosni na njih. Ako ovako stalno budu igrali možemo i prvenstvo osvojiti. A publika je bila ne fantastična, nego super fantastična. Pokazali smo naš hrvatski inat i bili blizu. Ispali smo, ali srce mi je puno zbog naših igrača i navijača. Protiv ekipe kao što je Lille biti nadomak prolaza... - rekao je predsjednik Rijeke Damir Mišković pa potvrdio veliku vijest:

- Da, dolazi nam jedan veliki igrač. I samo neka ovako nastavimo, jako daleko možemo dogurati. A nakon ispadanja mogući su i novi odlasci. Ako dođe ponuda koja zadovolji i klub i igrača.

Nije teško zaključiti da je riječ o Marku Pjaci koji je raskinuo ugovor s Juventusom i koji će s Rijekom potpisati trogodišnji ugovor (dva plus jedan). A možda Mišković ima još jednog asa u rukavu...

Foto: Jonathan Moscrop/PA Images/PIXSELL, screenshot/TW

Predsjednik Rijeke je nastavio.

- Poruka mog odlaska na tribine u Maksimiru bila je da ne možemo na taj način jedni drugima uzimati trenere ili igrače. Nije to bio trik ili dodvoravanje navijačima. Da su me zvali da ga žele, ja svejedno ne bih mogao zaustaviti Jakirovića i on bi svejedno završio u Dinamu. Žao mi je što su ispali, oni su jedini naš klub koji može u skupinu Lige prvaka. Šteta.

Kako gledate na Željka Sopića?

- Mislim da je Sopić večeras odradio fantastičan posao. On daje sve od sebe, a sve će reći rezultat. On je ozbiljan trener koji može još jako napredovati i napredovat će. U Rijeci.