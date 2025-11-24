Obavijesti

HNS IZREKAO SANKCIJE

Mišković je kažnjen zbog izjave da 'kažu ako Dinamo treba biti prvak'. Hajduk će masno platiti!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Rijeka i Dinamo sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Predsjednik Rijeke Damir Mišković, kažnjen zbog izjave o suđenju na utakmici Dinama i Rijeke. Platit će 2000 eura zbog kršenja kodeksa. Hajduk kažnjen s čak 39.000 eura zbog divljanja navijača u Vinkovcima

Ako Dinamo treba biti prvak, neka nam barem kažu pa da znamo na čemu smo. Ovo je sramota za sudačku organizaciju. Neka daju Dinamu prvenstvo, ako tako mora biti, ali neka nam onda to jasno i glasno kažu, rekao je, između ostalog, predsjednik Rijeke Damir Mišković u intervjuu za Novi list 1. studenog, nakon poraza Dinama od Rijeke u derbiju 2-1.

Tri tjedna kasnije, nakon što ga je predsjednik HNS-a Marijan Kustić javno pokudio, jer radi se i o dopredsjedniku HNS-a, stigla mu je i disciplinska mjera. Zbog povrede Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika u članku 83. morat će platiti 2000 eura, izvijestio je HNS.

- Emocije su velike i razumijem kada se nakon poraza igrači, treneri ili predsjednici ljute i traže krivce. Damiru Miškoviću stalo je do kluba, do Rijeke... No, Damir je dopredsjednik HNS-a i kao takav ima ulogu štititi naše zajedničko natjecanje od negativnosti. Siguran sam da on prvi zna da nitko 'ne mora' biti prvak i da se dogodio sudački previd, ali kada čujete takvu izjavu možete je pogrešno interpretirati i zato trebamo biti odmjereni i pažljivi u javnim nastupima - rekao je Kustić za Večernji list.

Hajduku za divljanje Torcide 39.000 eura

Disciplinska komisija, koja je odlučivala o predmetu, nadležna je i za utakmice Kupa, pa je tako odrezala i visoku kaznu Hajduku za ponašanje dijela navijača na utakmici protiv Cibalije u šesnaestini finala još 29. listopada, gdje su signalne rakete letjele prema domaćim navijačima pred očima policije. Za pirotehniku, trganje i bacanje sjedalica morat će platiti čak 39.000 eura.

Cibalia je za pirotehniku dobila 1500 eura, za rasizam 2000 eura, što je objedinjeno u 3000 eura novčane kazne.

Vinkovci: Torcida bakljama gađala navijače Cibalije
Vinkovci: Torcida bakljama gađala navijače Cibalije | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

