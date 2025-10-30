Šokantan video: Torcidaš ispalio signalnu raketu prema tribini

Utakmica Cibalije i Hajduka, osim drame koja je trajala sve do pete serije penala i neočekivano teškog prolaska favoriziranih Splićana u četvrtfinale Kupa, ponudila je i zanimljivu uvertiru u središtu Vinkovaca, a onda i okršaj na tribinama. Vukovarsko-srijemska policija izvijestila je da je u Vinkovcima bilo 614 navijača Hajduka koji su od jutra bili pod njenim nadzorom i prepraćeni su do centra, a prije početka utakmice i do stadiona, gdje nije bilo incidenata.

Na samom stadionu policajci su utvrdili 17 prekršaja iz Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima, Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Dvoje ljudi je zbog posjedovanja droge pod kriminalističkim istraživanjem.

Pred kraj utakmice ukradeni transparent "Torcida Brda" koji su naopačke izvjesili pa zapalili Ultrasi na istočnoj tribini, razbjesnio je gostujuću navijačku skupinu koja je počela uništavati inventar na svom dijelu stadiona, čupati sjedalice i njima gađati interventnu policiju.

Snimka portala Nogometne vijesti s tartan staze uhvatila je i jednog maskiranog huligana kako se penje na ogradu i ispaljuje signalnu raketu prema istoku Stadiona HNK Cibalia gdje su se, uz vinkovačke Ultrase, nalazili i drugi gledatelji, pa i obitelji s djecom.

"Tijekom utakmice u nekoliko navrata došlo je do paljenja većeg broja baklji, od kojih su tri bačene na atletsku stazu ispred južne tribine. Isto tako, došlo je do ispaljivanja većeg broja raketa prema istočnoj tribini od kojih su četiri pale na prostor za gledatelje. Nadalje, oštećen je veći broj stolica na južnoj tribini, koje su također ubačene na atletsku stazu. Najprije na južnoj, a potom i na istočnoj tribini, zapaljeni su transparenti. Nastavno na navedena utvrđena protupravna ponašanja slijedi daljnje kriminalističko istraživanje", kažu u policiji.

Policija je nerede snimila i nastavlja krim istraživanje kako bi kaznila odgovorne. Torcidaše je nakon utakmice bez nereda ispratila iz županije.