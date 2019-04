Mišković je potpisao! Kinezi će graditi novi stadion Kantrida

Predsjednik Rijeke Damir Mišković potpisao je u Dubrovniku memorandum o razumijevanju s kineskim ulagačima o izgradnji Kantride.

- Jesmo, potpisali smo i jako sam zadovoljan no imajmo na umu da je ovo tek tzv. MOU, 'Memorandum of Understanding' tj, svojevrsno pismo namjere - pričao nam je Mišković nakon potpisa pa nastavio:

- Nije se ovo dogodilo u ona tri opatijska dana koliko su kineski investitori bili kod nas nego na ovome radim godinu dana. Toliko se dugo radilo samo na ovom konkretnom dogovoru, a na novoj Kantridi radimo od trena u kojem sam postao Rijekin predsjednik.

Koja je to konkretno grupa investitora?

- Sve ćemo detalje objavljivati tijekom dana no jedno vaši čitatelji trebaju znati: poslovni ljudi iz Kine ne potpisuju ugovore o investicijama u inozemstvu ako za to nemaju dozvolu svoje Vlade. Dakle sada je sve na nama, da osiguramo uvjete da se MOU pretoči u stvarnost, u novi stadion na Kantridi!

- Ovo je velika stvar za Hrvatsku, fantastičan poslovni 'meeting' koji je organizirao premijer. Ovaj je summit ubrzao sve ono na čemu smo mi u Rijeci radili godinu dana i stvarno nam je odlično došao da stavimo i prve službene potpise. Treba samo vjerovati i biti pozitivan i nikada ne stati. Ponavljam: klub je svojim radom došao do pisma namjere, a sada se na široj ravni taj posao mora dovršiti do kraja, do nove Kantride! - rekao je Damir Mišković za 24 sata.

Još jedan fantastičan potez upornog riječkog businessmana, a kako je sada cijela priča i na razini Vlada dviju država valjda neće birokracija opet stati na put sposobnom pojedincu. Ne smije!

Sporazum o financiranju izgradnje Kantride jedan je od sedam potpisanih memoranduma između Hrvatske i Kine na 9. sastanku šefova vlada 16 zemalja srednje i istočne Europe (CEEC) i Kine pod nazivom "Otvorenošću, inovacijom i partnerstvom gradimo nove mostove".

Mišković je izgradnju novog stadiona u Rijeci potpisao sa kineskom tvrtkom Top International Engineering, a odnosi se na izgradnju novog stadiona, postrojenja u sklopu njega i ostalih popratnih sadržaja.

- U pitanju su sve infrastrukturni projekti. Osobno vjerujem da će danas potpisani memorandumi biti pretočeni i u konkretne ugovore. Radi se o ulasku kineskih financijskih institucija na prostor Hrvatske, za one projekte za koje u ovom trenutku nismo u stanju u ovom času ishoditi novac EU, rekao je ministar gospodarstva Darko Horvat