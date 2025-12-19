Obavijesti

Mišković nakon povijesnog uspjeha: Čekali smo dugo i na kraju dočekali, osjećaj je lijep

Mišković nakon povijesnog uspjeha: Čekali smo dugo i na kraju dočekali, osjećaj je lijep
Rijeka: Gosti u loži tijekom susreta Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Ambicije u 2026.? Da budemo što više u prvenstvu, Kup također da doguramo što dalje, pa da vidimo. Već smo napravili što smo zacrtali, rekao je predsjednik Rijeke Damir Mišković nakon remija sa Šahtarom

Riječani su u Krakovu u Poljskoj nakon 90 minuta igre odigrali 0-0 protiv Šahtara, ali remi im je donio odlazak u play-off fazu Konferencije lige i tako će prvi put nakon dugih 46 godina dočekati proljeće u Europi. 

Šahtar i Rijeka susreli se u 6. kolu Konferencijske lige
Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE

Nakon utakmice, svoje mišljenje o susretu je za klupsku televiziju dao predsjednik kluba Damir Mišković

- Lijep je osjećaj, proslavili smo nakon utakmice, ovo je fantastičan uspjeh za Rijeku, grad, županiju i sve u Hrvatskoj da smo uspjeli osigurati proljeće u Europi. Čekali smo dugo i na kraju dočekali - rekao je dan nakon utakmice. 

Rijeka je imala sjajnu prošlu sezonu u kojoj je osvojila dvostruku krunu. Trenutačno se nalazi na šestom mjestu s 21 bodom. Predsjednik kluba je otkrio i ciljeve u Novoj godini. 

- Mislim da nije moglo bolje, zbilja ovo su veliki uspjesi, što bi čovjek za jedan klub kao Rijeku mogao samo poželjeti. Ambicije u 2026.? Da budemo što više u prvenstvu, Kup također da doguramo što dalje, pa da vidimo. Već smo napravili što smo zacrtali, sad možemo sanjati nešto više, prolaz u Europi možda - rekao je. 

Iz utakmicu u utakmicu Rijeka ima podršku navijača s tribina koji su dodatni vjetar u leđa svim igračima. 

- Naši navijači dolaze nas uvijek podržati, svaka im čast na potpori na ovako dalekim gostovanjima. Jedna velika pobjeda i s njihove strane, bez njihove podrške ovo bi sve bilo teže - zaključio je Mišković. 

