Mišković: Nemam stan, plaću ni auto od Rijeke. Ali ću preživjeti

Da mi je ova pamet u ono vrijeme, ne bih se, mislim, upuštao u nogomet, rekao je predsjednik Rijeke, Damir Mišković, koji je najnoviji gost Valentine Miletić u serijalu "Druga strana medalje" koji se emitira na programu MaxSporta. Iako puna epizoda još uvijek nije puštena u javnost (srijeda, 20 sati), dio intervjua objavljen je na društvene mreže.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:11 Rijeka - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Voditeljica Miletić pitala je Miškovića da li bi drugačije vodio Rijeku da danas ulazi u nogometni svijet, a njegov je odgovor bio prilično zanimljiv.

- Da, ne bih ušao. Kratko i jasno. Da mi je ova pamet u ono vrijeme, ne bih se, mislim, upuštao u to. Živio bih svoj miran život kao što sam živio i prije nogometa.

Rijeka: HNK Rijeka osvojila Hrvatski nogometni kup | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kakav je to biznis, u kojem zarađuju svi osim vlasnika, pitala je Miletić predsjednika Rijeke.

- Pa to nije biznis, ali to je istina. Pa stvarno je tako. Ja sam 30 godina u klubu. Niti imam plaću, niti imam auto od kluba, niti imam stan od kluba. Nemam nikakve doprinose od kluba, ni nikakve nagrade. Tako smo odlučili mi u obitelji, da jednostavno sve što klub zaradi ide nazad u klub da bi se klub podizao kroz sve te godine. Nikada dividende nismo podijelili. Pokazalo se ispravno jer ja ne živim od nogometa niti sam agent, niti živim od prodaja igrača. Jedino što hoću je da kad se na kraju dana klub zaštiti, da se proda i da ti novci služe za obrtaje u klubu dalje. Što se nas tiče, ja sam imao svoj posao i prije tako da mi ćemo preživjeti – objasnio je Damir Mišković.