Obavijesti

Sport

Komentari 2
PRVAK GREBE PO DNU

Mišković o prodaji Rijeke i krizi rezultata: 'Igrači koji su donijeli naslov sad su 30 posto slabiji'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Mišković o prodaji Rijeke i krizi rezultata: 'Igrači koji su donijeli naslov sad su 30 posto slabiji'
Rijeka: VIP loža na susretu Rijeke i Belupa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Predsjednik Mišković demantira dogovor s Amerikancima, a novi trener Sanchez del Amo ima težak zadatak. I, kaže, sviđa mu se njegov napadački nogomet

Nakon trijumfalne prošle sezone i ulaska u Konferencijsku ligu, aktualni prvak Rijeka proživljava jednu od najtežih kriza posljednjeg desetljeća. S jednom pobjedom u osam kola, momčad se nalazi pri dnu ljestvice, a medijski prostor ispunjen je špekulacijama o prodaji kluba. Predsjednik Damir Mišković progovorio je o svim gorućim temama.

Pokretanje videa...

Sažetak Rijeka - Istra 01:08
Sažetak Rijeka - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Gotovo svakodnevne glasine o prodaji kluba američkim investitorima postale su nezaobilazna tema. Mišković odlučno demantira da je posao zaključen i moli navijače za strpljenje.

- Rekao sam i ponavljam, kad bude došla ponuda, ja ću biti prvi koji će to javno obznaniti. Neće trebati nikakve špekulacije - izjavio je Mišković za Novi list, dodavši kako ga ugovori o povjerljivosti (NDA) sprječavaju da komentira imena potencijalnih partnera koji provode dubinsku analizu poslovanja i da "ne može on doživotno voditi klub".

- Prate se helikopteri, avioni, lupetaju se iznosi... A istina je samo da se radi dubinska provjera. Dok ne dobijem konkretnu pismenu ponudu, sve su to samo glasine.

Predsjednik Rijeke također odbacuje tezu da medijska buka utječe na igrače.

- Priče da je igračima to distrakcija nisu ništa drugo nego smiješan alibi. Njima svaka plaća dolazi na vrijeme, kao i sve premije - jasan je Mišković.

Rijeka i Istra sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Rijeka i Istra sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kriza rezultata dovela je do smjene trenera, a novi strateg Victor Sanchez del Amo zatekao je momčad u teškom trenutku. Mišković objašnjava kako je jedna skupina igrača bila "izraubana", dok drugi mjesecima nisu dobili pravu priliku.

- Od početka priprema meni to nije izgledalo dobro. Vidjeli smo drugo poluvrijeme kod Vukovara, katastrofa. I u pristupu - kritičan je predsjednik, ali odmah dodaje kako novi trener ima njegovu punu podršku.

- Na novom treneru je da to poboljša. Ima prave ideje, gaji napadački nogomet i to nam se sviđa. Vjerujem i u struku i u momčad.

Mišković ističe kako je ljetos u pojačanja uloženo oko pet milijuna eura te da je stvorena jedna od najskupljih ekipa u njegovom mandatu.

- Isti oni igrači koji su osvojili dvostruku krunu, ove sezone su nekih 30 posto slabiji. Izgleda da sam trebao prodati nositelje - zaključuje.

Unatoč svemu, Mišković poziva na optimizam i zajedništvo.

- Glavu gore, naporno raditi. Momčadi treba nikad jača podrška da se što prije vratimo na vrh. Izašli smo iz svake krize pa ćemo i iz ove.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura
ŠTO VOZI LEO?

FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura

Argentinski nogometni velemajstor ne štedi na kupnji automobila. U garaži ima nekoliko Audija, rijetki Ferrari, trkaći Pagani, Maserati, Cadillac, Dodge, Lexus...
Veliki udarac za hrvatski tenis: Sin legendarnog Ivana Ljubičića odlučio igrati za drugu državu
NADAREN KAO OTAC

Veliki udarac za hrvatski tenis: Sin legendarnog Ivana Ljubičića odlučio igrati za drugu državu

Leonardo Ljubičić (16), jedan od najvećih hrvatskih talenata, neće nastupati pod hrvatskom zastavom. Njegov otac Ivan Ljubičić nekada je bio treći igrač svijeta, brončani je iz Atene, osvajač Davis kupa 2005...
VIDEO Milan - Napoli 2-1: San Siro se naklonio Modriću, Milan s igračem manje preuzeo vrh!
UZBUDLJIV DERBI

VIDEO Milan - Napoli 2-1: San Siro se naklonio Modriću, Milan s igračem manje preuzeo vrh!

'Rossoneri' su poveli već u 3. minuti. Nakon pola sata udvostručili su prednost da bi u nastavku skrivili penal i ostali s igračem manje. Ipak, uspjeli su izdržati i u izravnom derbiju svrgnuti Napoli s vrha

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025