Mišković o prodaji Rijeke i krizi rezultata: 'Igrači koji su donijeli naslov sad su 30 posto slabiji'

Nakon trijumfalne prošle sezone i ulaska u Konferencijsku ligu, aktualni prvak Rijeka proživljava jednu od najtežih kriza posljednjeg desetljeća. S jednom pobjedom u osam kola, momčad se nalazi pri dnu ljestvice, a medijski prostor ispunjen je špekulacijama o prodaji kluba. Predsjednik Damir Mišković progovorio je o svim gorućim temama.

Gotovo svakodnevne glasine o prodaji kluba američkim investitorima postale su nezaobilazna tema. Mišković odlučno demantira da je posao zaključen i moli navijače za strpljenje.

- Rekao sam i ponavljam, kad bude došla ponuda, ja ću biti prvi koji će to javno obznaniti. Neće trebati nikakve špekulacije - izjavio je Mišković za Novi list, dodavši kako ga ugovori o povjerljivosti (NDA) sprječavaju da komentira imena potencijalnih partnera koji provode dubinsku analizu poslovanja i da "ne može on doživotno voditi klub".

- Prate se helikopteri, avioni, lupetaju se iznosi... A istina je samo da se radi dubinska provjera. Dok ne dobijem konkretnu pismenu ponudu, sve su to samo glasine.

Predsjednik Rijeke također odbacuje tezu da medijska buka utječe na igrače.

- Priče da je igračima to distrakcija nisu ništa drugo nego smiješan alibi. Njima svaka plaća dolazi na vrijeme, kao i sve premije - jasan je Mišković.

Kriza rezultata dovela je do smjene trenera, a novi strateg Victor Sanchez del Amo zatekao je momčad u teškom trenutku. Mišković objašnjava kako je jedna skupina igrača bila "izraubana", dok drugi mjesecima nisu dobili pravu priliku.

- Od početka priprema meni to nije izgledalo dobro. Vidjeli smo drugo poluvrijeme kod Vukovara, katastrofa. I u pristupu - kritičan je predsjednik, ali odmah dodaje kako novi trener ima njegovu punu podršku.

- Na novom treneru je da to poboljša. Ima prave ideje, gaji napadački nogomet i to nam se sviđa. Vjerujem i u struku i u momčad.

Mišković ističe kako je ljetos u pojačanja uloženo oko pet milijuna eura te da je stvorena jedna od najskupljih ekipa u njegovom mandatu.

- Isti oni igrači koji su osvojili dvostruku krunu, ove sezone su nekih 30 posto slabiji. Izgleda da sam trebao prodati nositelje - zaključuje.

Unatoč svemu, Mišković poziva na optimizam i zajedništvo.

- Glavu gore, naporno raditi. Momčadi treba nikad jača podrška da se što prije vratimo na vrh. Izašli smo iz svake krize pa ćemo i iz ove.