Mišković prije mirovine želi još jednu stvar. Đalovića čekaju igračke rošade i zahtjevan start

Bila je to fešta o kojoj će grad koji teče pričati generacijama. Nakon dvosatnog ludila na Rujevici, koje je počelo prije nego što je sudac Mateo Erceg svirao kraj protiv Slavena (2-0) zbog masovnog utrčavanja u teren navijača u bijelom, u središtu Rijeke sve je frcalo kad su se oko 23 sata šampioni pojavili na pozornici na Korzu. Navijači su ispaljivali sav mogući pirotehnički arsenal.

- Ovako se nije dimilo ni kad je došao papa - rekao je voditelj programa Josip Krmpotić, a to je bio tek uvod u cjelovečernju feštu u kojoj je slavila povijesni dan, trijumf u jednoj od najuzbudljivijih sezona HNL-a. A na njenom čelu razdragani trener Radomir Đalović, prvak u debitantskoj sezoni.

Sat vremena trajao je program na pozornici, neki igrači su si dali oduška pa i sami slavili s bakljama u rukama, a vatrogasci svako malo gasili male požare na bini. Srećom, sve je izdržalo. Predsjednik Damir Mišković sa suprugom Snježanom, nakon kubanke na Rujevici, popio je šampanjac iz pehara koji je stigao helikopterom iz Gorskog kotara i pozirao sa suprugom i kćerima. Jedini trenutak u kojem su zvižduci nakratko prekinuli sveopće ludilo bio je na voditeljev spomen gradonačelnika Marka Filipovića koji se nije obratio okupljenima, ali je Miškoviću poklonio fotografiju idejnog dizajna renoviranog stadiona na Kantridi.

- Propatili smo puno žena, djeca i ja ovih 13 godina, ali nema tih para što ovo danas znači. Prije nego odem u mirovinu želim još dočekati novu Kantridu, i dobit ćemo je ovako ili onako - rekao je Mišković i pozvao navijače da nakon fešte počnu raditi i na povećanju nataliteta u gradu.

Igrači HNK Rijeka s navijačima na Korzu proslavili osvajanje prvenstva Hrvatske | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dugo su pjevali igrači s navijačima, družili se sa suprugama, djevojkama i članovima obitelji, fešta se potom preselila u jedan klub na Jadranskom trgu, na kojem su i navijači do dugo u noć pjevali i plesali, a gradska čistoća imala pune ruke posla.

Rijeka je odradila prvi dio posla. Ako se stigne otrijezniti do četvrtka u 19 sati, može uzeti još jednu duplu krunu nakon one 2017. protiv istog protivnika na istom mjestu. Bit će to posljednja utakmica za Naisa Djouahru, vjerojatno i za Tonija Fruka, reprezentativca za kojega ne manjka interesa u Europi. Ugovor istječe i Lidnonu Selahiju, Brunu Godi i Dejanu Petroviču.

Rijeka će 18. lipnja doznati protivnika u drugom pretkolu Lige prvaka koje se igra 22./23. i 29./30. srpnja, nenositelj je u ždrijebu, a mogući su joj protivnici Kopenhagen, Zvezda, Ferencvaros, Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kijev... Treba joj jedan prolazak iz tri pokušaja da izbori jesen u Europi. Nova sezona HNL-a starta 1. kolovoza.

