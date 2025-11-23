Mišković se obrušio na suce. Kustić mu odgovorio: Mora biti pažljiv u javnim nastupima...

Nakon što je Dinamo 1. studenog u 12. kolu HNL-a pobijedio Rijeku (2-1) oglasio se predsjednik i vlasnik HNK Rijeke Damir Mišković kako se ove sezone uvelike pogoduje Dinamu.

- Dokazano smo najoštećeniji ove sezone u HNL-u i svejedno se dosad nismo bunili. No, preko ovoga je nemoguće prijeći. Ja više šutjeti neću. Ovo nije HNS, ovo nije Kustić, ovo nije hrvatski nogomet, ovo je sramota sudačke organizacije. Ako Dinamo treba biti prvak, neka nam barem kažu pa da znamo na čemu smo.

Rijeka: Početak priprema nogometaša HNK Rijeke | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U intervjuu za Večernji list predsjednik HNS-a Marijan Kustić odgovorio je na javne optužbe kolege Miškovića.

- Spomenuo sam već, emocije su velike i razumijem kada se nakon poraza igrači, treneri ili predsjednici ljute i traže krivce. Damiru Miškoviću stalo je do kluba, do Rijeke... No, Damir je dopredsjednik HNS-a i kao takav ima ulogu štititi naše zajedničko natjecanje od negativnosti. Siguran sam da on prvi zna da nitko 'ne mora' biti prvak i da se dogodio sudački previd, ali kada čujete takvu izjavu možete je pogrešno interpretirati i zato trebamo biti odmjereni i pažljivi u javnim nastupima.

Makarska: Poznati na utakmici UEFA Futsal Lige prvaka, Novo Vrijeme - Priština | Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Komentirao je Kustić i budućnost izbornika 'vatrenih' Zlatka Dalića.

- Sa Zlatkom Dalićem imamo izvanredan odnos i kontinuiranu komunikaciju. On zna da ima maksimalnu podršku Saveza. O daljnjim koracima razgovarat ćemo otvoreno i partnerski, u trenutku koji će biti najbolji i za njega i za reprezentaciju. Fokus nam je sada na pripremnim aktivnostima za Svjetsko prvenstvo.