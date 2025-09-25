Miškovićeva kći u tajnosti se udala, na svadbu došao i Dalić: 'Bila je jedna od najljepših ikad'

U svibnju je Damir Mišković doživio neke od najljepših trenutaka otkako je na čelu hrvatskog prvoligaša Rijeke. Njegov je klub osvojio dvostruku krunu i bio na vrhu hrvatskog nogometa, a u proslavi HNL naslova pridružili su mu se kćeri Anna i Matea te supruga Snježana.

Obitelj Mišković nedavno je proslavio još jedan sretan trenutak. Naime, Miškovićeva kći Anna prošlog je vikenda rekla "sudbonosno da" i uplovila u bračni život s Markom Vujovićem.

Miškovićeva supruga na slavlju titule u Rijeci nosila torbicu od 4500 eura | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Šibenik: Poznati prate utakmicu finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Slavni bosanskohercegovački glumac Emir Hadžihafizbegović (64) bio je među uzvanicima, a na društvenim mrežama objavio je fotografiju s Marijanom Kustićem, predsjednikom HNS-a, izbornikom Zlatkom Dalićem i Miškovićem. Za tu prigodu odjenuo je majicu s likom pokojnog trenera svih trenera Ćire Blaževića i natpisom "Ćiro gigant".

"Prije četiri dana, u subotu, u jednom od najljepših, malih i bajkovitih istarskih gradića, Motovunu, dogodila se, baš poput ljepote samog Motovuna, jedna od najljepših svadbi kojoj sam prisustvovao posljednjih godina. Sudbonosno 'da' i zavjet vjernosti te su večeri jedno drugome izrekli Anna Mišković i Marko Vujović. Ogromna mi je čast i privilegija bila biti gostom na ovom predivnom slavlju," napisao je Hadžihafizbegović na Facebooku.

Poznati glumac rekao je kako je na svadbi bilo sportskih djelatnika "kao u priči", a ispričao je i anegdotu koja se dogodila uoči fotografije.

Foto: Facebook

"E sada – jedna mala digresija. Neposredno prije nastanka fotografije, otrčao sam do svoje hotelske sobe i obukao svoju privatnu majicu – s likom još jedne legende i zajedničkog prijatelja svima nama na slici: Miroslava Ćire Blaževića (pokoj mu duši plemenitoj). Suvišno je i govoriti o simbolici koju je ta fotografija dobila zahvaljujući prisutnosti neponovljivog i jedinog – našeg Ćire," napisao je i sjetio se legendarnog hrvatskog trenera.

Za kraj još se jednom obratio mladencima.

"Još jednom, iskreno hvala, dragi moji Anna i Marko, na pozivu na vaše svadbeno veselje. Želim vam zdravlja, sreće, puno lijepe djece, glazbe, dobrih knjiga, ugašeni televizor, i neka vas Božja blagodat i milost uvijek prate," zaključio je.