Misteriozna objava Hajdukova dragulja. Je li to poruka Garciji?

Poraz u derbiju na Maksimiru (0-2) očito je teško pao svima u Hajdukovu taboru, no potez koji je dan kasnije povukao Bruno Durdov (18) podigao je najviše prašine. Mladi napadač, koji je cijeli susret odgledao s klupe, na Instagramu je objavio fotografiju na kojoj je u zagrljaju s bivšim trenerom Gennarom Gattusom. Budući da rijetko objavljuje na društvenim mrežama, ovaj je potez odmah protumačen kao tiha, ali glasna poruka sadašnjem strategu Gonzalu Garciji.

Pokretanje videa... 02:02 Sažetak Dinamo - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Kontrast u statusu mladog krilnog napadača je golem. Prošle sezone je pod Gattusovim vodstvom doslovno eksplodirao, upisavši 32 nastupa uz tri gola i jednu asistenciju te postao jedan od najvažnijih igrača. Ove sezone, priča je potpuno drugačija. Durdov je pao u drugi plan, a brojke su porazne. U ovoj kalendarskoj godini, igrač od kojeg se očekivalo da nastavi svoj strelovit uspon, na terenu je proveo svega 39 minuta. Iako su ga problemi s ozljedom skočnog zgloba udaljili s terena na pet utakmica, minute i nakon povratka dobiva na kapaljku, što jasno signalizira da nije u Garcijinim planovima.

Foto: Instagram

Sjećanje na dane pod talijanskim stručnjakom

Legendarni Talijan i mladi hajdukovac imali su poseban odnos. Gattuso je, poznat po prisnijem pristupu, vjerovao u Durdova i gurnuo ga u vatru, što mu je ovaj vraćao na terenu. Pod Garcijom je situacija drugačija. Urugvajcu se ne može spočitati da ne daje priliku mladima, dapače, mnogi su pod njim lansirani u prvu momčad. Ipak, očito je da Durdov, iz nekog razloga, nije dio te priče. Svaki trener ima svoju viziju i svoje miljenike, no potpuna marginalizacija igrača koji je lani bio projekt kluba izaziva čuđenje.

Cijela priča dobiva dodatnu težinu kad se u obzir uzme i poslovna strana. Durdova, kojeg je i The Guardian uvrstio na popis najvećih svjetskih talenata, zastupa moćni menadžer Pini Zahavi. Tržišna vrijednost mu se procjenjuje na tri milijuna eura, no ono što najviše brine čelnike na Poljudu jest ugovorna situacija. Ugovor mu istječe na kraju iduće sezone, što sportskog direktora Roberta Grafa stavlja pod golem pritisak. Ne promijeni li se njegov status, Hajduk riskira da od 1. siječnja Durdov uđe u pregovore s drugim klubovima i iduće ljeto napusti Poljud bez odštete. Fotografija s Gattusom stoga je signal koji bi mogao odrediti njegovu budućnost u bijelom dresu.