Mjesec u kojem nema spavanja. Kako je nastao raspored za SP i što će to značiti za nogometaše?

Dok je nogometni svijet pratio ždrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026., a predsjednik Donald Trump plesao uz Village People, iza kulisa Kennedy Centera u Washingtonu odvijala se prava drama. Više od deset direktora Fife probdjelo je noć kako bi sastavili najkompleksniji raspored u povijesti Mundijala. Posao im je počeo čim je izvučena posljednja kuglica i trajao je do sitnih jutarnjih sati.

Pred timom koji je vodio glavni direktor turnira Manolo Zubiria, bio je zadatak bez presedana: smjestiti 104 utakmice u 16 gradova rasutih po Sjevernoj Americi i četiri vremenske zone, sve u 39 dana. Za razliku od Katra 2022., gdje su svi stadioni bili na sat vremena vožnje, ovdje se udaljenosti mjere u tisućama kilometara.

- Ovo je slaganje divovske slagalice - priznao je Zubiria, piše Athletic.

Kako bi smanjili naporna putovanja, grupirali su momčadi u "regionalne klastere". Primjerice, Hrvatska će grupnu fazu otvoriti u Teksasu protiv Dallasa, a potom dvije utakmice igrati na sjeveroistoku Sjeverne Amerike, u Torontu i Philadelphiji. Ipak, putovanja će i dalje biti neizbježna i iscrpljujuća.

Najveći izazov bio je uskladiti interese televizijskih kuća, navijača na stadionima i zdravlja igrača. Dok je večernji termin idealan za navijače na stadionima, u Europi je tad rano jutro. S druge strane, popodnevni termini, savršeni za europsku publiku, donose opasne vrućine u gradovima poput Miamija, Dallasa ili Kansas Cityja.

Pronašli su rješenje u pažljivom planiranju. Popodnevne utakmice igrat će se na klimatiziranim stadionima s pomičnim krovom, poput onih u Dallasu i Houstonu. Tako će, primjerice, derbi skupine L Engleska - Hrvatska biti odigran u 15 sati po lokalnom vremenu na klimatiziranom stadionu AT&T u Dallasu, gdje su "vatreni" igrali u ožujku 2018. protiv Meksika (ali po večernjem lokalnom vremenu). Utakmice azijskih reprezentacija pomaknuli su na najkasnije termine kako bi se pratile u podne u istočnoj Aziji.

Proces je ove godine bio dodatno zakompliciran. Prvi put u povijesti Fifa nije unaprijed dodijelila stadione pojedinim utakmicama. Željeli su prvo vidjeti koje su reprezentacije izvučene kako bi ih strateški rasporedili po gradovima domaćinima. Zbog toga su mjesecima prije provodili simulacije, vježbajući slaganje rasporeda na temelju lažnih rezultata izvlačenja.

Nakon više od 12 sati intenzivnog rada, dok je vani padao snijeg, masterplan je bio gotov. Zubiria je priznao da je otišao na spavanje tek oko pet ujutro. Sljedećeg dana predstavio je plan koji je bio vrhunac dvogodišnjeg rada na organizaciji najvećeg Svjetskog prvenstva u povijesti. Što se Europljana tiče, slijedi mjesec u kojem nema spavanja jer su počeci utakmica po srednjoeuropskoj zoni: 18 sati, 19 sati, 20 sati, 21 sat, 22 sata, 22.30, 23 sata, ponoć, 1 sat, 1.30, 2 sata, 3 sata, 3.30, 4 sata, 5 sati, 6 sati.