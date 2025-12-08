Zašto bi Hrvatskoj bilo bolje da bude druga, a ne prva u grupi?

Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi donosi revoluciju u nogometu. Prvi put u povijesti na turniru će sudjelovati 48 reprezentacija, što znači više utakmica, više uzbuđenja, ali i potpuno nove kalkulacije. Hrvatska se našla u skupini L s Engleskom, Ganom i Panamom, a iako se prvo mjesto u skupini uvijek čini kao primarni cilj, unaprijed postavljen ždrijeb nokaut faze otkriva zašto bi drugo mjesto moglo biti "zlatna ulaznica" za lakši put prema finalu.

Pokretanje videa... 01:20 Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! | Video: 24sata/reuters

Ždrijebom je odlučeno da će se pobjednik naše skupine L i drugoplasirani naći na potpuno različitim stranama kostura natjecanja. Analiza potencijalnih protivnika i lokacija odigravanja utakmica pokazuje da bi prvo mjesto moglo voditi na "stazu pakla", dok drugo nudi znatno ugodniji raspored. U nokaut fazu, koja sada kreće od šesnaestine finala, prolaze prve dvije momčadi iz svake skupine te osam najboljih trećeplasiranih.

Ključno je to što je cijeli ždrijeb nokaut faze unaprijed određen. To znači da se već sada zna tko ide na koga, ovisno o plasmanu u skupini. Zbog toga izbornici poput Zlatka Dalića i engleskog stratega Thomasa Tuchela mogu već sada planirati i, ako se situacija otvori, čak i kalkulirati u zadnjem kolu.

Cijeli raspored i satnicu svih utakmica Svjetskog prvenstva pogledajte OVDJE.

Put pobjednika: Preko Meksika, Brazila i Argentine?

Završiti prvi u skupini na papiru zvuči idealno. U šesnaestini finala pobjednik skupine L igrao bi protiv jedne od osam najboljih trećeplasiranih momčadi. To bi vjerojatno bio lakši protivnik, momčad poput Obale Bjelokosti, Saudijske Arabije, Senegala ili Alžira, ali uz samo četiri dana odmora između 27. lipnja i 1. srpnja, i to u Atlanti. No, nakon tog "zagrijavanja" slijedi pravi horor.

Već u osmini finala pobjednika naše skupine mogao bi čekati Meksiko, i to na kultnom i zastrašujućem stadionu Azteca u Ciudad de Méxicu. Igrati pred više od 80.000 fanatičnih navijača, na nadmorskoj visini od 2200 metara, noćna je mora za svaku momčad. Upravo je ondje Diego Maradona ispisao povijest protiv Engleske 1986.

Ako i taj pakao preživi, u četvrtfinalu bi Hrvatsku mogao čekati peterostruki svjetski prvak Brazil. Utakmica bi se igrala u Miamiju, u teškim i sparnim uvjetima Floride. A za desert, u polufinalu, potencijalni protivnik je branitelj naslova Argentina predvođena Lionelom Messijem. Proći put koji uključuje Meksiko na Azteci, Brazil i Argentinu zvuči kao nemoguća misija.

Scenarij za drugo mjesto: Hladnija klima i europski rivali

S druge strane, osvajanje drugog mjesta u skupini L otvara potpuno drugačiji put. Istina, prva utakmica nokaut faze bila bi teža. Protivnik bi bio drugoplasirani iz skupine K, u kojoj su favoriti Portugal i Kolumbija. To znači da bi "vatreni" ili Englezi odmah na startu imali težak ispit. Međutim postoji nekoliko ključnih prednosti. Ta bi se utakmica igrala u Torontu, u najhladnijem od svih gradova domaćina na istočnoj obali, što bi europskim momčadima puno više odgovaralo. Hrvatska će u tom gradu, s velikom zajednicom Hrvata, igrati protiv Paname i već osjetiti prednost "domaćeg" terena.

U osmini finala protivnik bi vjerojatno bila moćna Španjolska, ali utakmica bi se igrala u Dallasu, na AT&T stadionu koji je klimatiziran. Time se izbjegava borba s vlagom i vrućinom. U četvrtfinalu bi čekao pobjednik dvoboja u kojem bi se mogla naći Belgija, a igralo bi se ponovno u zatvorenom, na SoFi stadionu u Los Angelesu.

Ovaj put, iako počinje teškim ispitom, omogućuje izbjegavanje južnoameričkih divova i nepovoljnih klimatskih uvjeta sve do same završnice. Sličnu je sreću imala i Engleska 2018., kada je kao drugoplasirana imala lakši ždrijeb do polufinala. A tamo ju je u drami produžetaka izbacila Hrvatska i vratila se kući sa srebrom oko vrata.

Pokretanje videa... 08:24 Stadioni klupskog SP-a 2025. | Video: Reuters ( ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Kalkulacije su jedno, teren drugo

Naravno, sve su ovo teorije i kalkulacije. Nogomet je nepredvidiv i svaka momčad na Svjetskom prvenstvu je opasna. Cilj Hrvatske i Engleske bit će prvo osigurati prolazak skupine. No, ako uoči zadnjeg kola obje reprezentacije budu imale osiguran prolaz, ne bi bilo iznenađenje da utakmica Hrvatska - Gana ili Engleska - Panama odluči tko će na "lakši", a tko na "teži" put.

Na kraju, dok navijači sanjaju o pobjedama, stručni stožeri će sigurno imati ove scenarije na umu. Možda ćemo 2026. svjedočiti situaciji u kojoj poraz ili remi u zadnjem kolu vrijede više od pobjede.