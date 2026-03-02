Mlačić ušao s klupe za Udinese, Moro odigrao cijelu utakmicu

Nogometaši Udinesea i Bologne ostvarili su pobjede u posljednjim susretima 27. kola talijanskog prvenstva. Udinese je pobijedio Fiorentinu sa 3-0, dok je Bologna na gostovanju slavila sa 1-0 protiv Pise.

Momčad iz Udina je povela u 10. minuti golom Christiana Kabaselea, Keinan Davis je iz kaznenog udarca u 64. minuti povećao prednost, a pobjedu je potvrdio Adam Buksa u četvrtoj minuti nadoknade.

Branimir Mlačić je za Udinese zaigrao od 73. minute, dok je Marin Pongračić za goste igrao prvo poluvrijeme.Udinese je napredovao na deseto mjesto sa 35 bodova, dok je Fiorentina na 16. poziciji sa 24 boda.

U prvom današnjem ogledu Bologna je na gostovanju pobijedila Pisu sa 1-0 upisavši treću uzastopnu pobjedu.

Odlučujući gol gosti su zabili u 90. minuti, a strijelac je bio Jens Odgaard. Adrian Šemper nije branio za Pisu, dok je Nikola Moro odigrao cijeli susret za goste.

Bologna je sada osma sa 39 bodova, dok je Pisa ostala na 19. poziciji sa 15 bodova, devet manje od zone spasa. Vodi Inter sa 67 bodova, 10 više od Milana.