Obavijesti

Sport

Komentari 0
SERIE A

Mlačić ušao s klupe za Udinese, Moro odigrao cijelu utakmicu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Mlačić ušao s klupe za Udinese, Moro odigrao cijelu utakmicu
Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Bologna je sada osma sa 39 bodova, dok je Pisa ostala na 19. poziciji sa 15 bodova, devet manje od zone spasa. Vodi Inter sa 67 bodova, 10 više od Milana.

Admiral

Nogometaši Udinesea i Bologne ostvarili su pobjede u posljednjim susretima 27. kola talijanskog prvenstva. Udinese je pobijedio Fiorentinu sa 3-0, dok je Bologna na gostovanju slavila sa 1-0 protiv Pise.

Momčad iz Udina je povela u 10. minuti golom Christiana Kabaselea, Keinan Davis je iz kaznenog udarca u 64. minuti povećao prednost, a pobjedu je potvrdio Adam Buksa u četvrtoj minuti nadoknade.

Branimir Mlačić je za Udinese zaigrao od 73. minute, dok je Marin Pongračić za goste igrao prvo poluvrijeme.Udinese je napredovao na deseto mjesto sa 35 bodova, dok je Fiorentina na 16. poziciji sa 24 boda.

U prvom današnjem ogledu Bologna je na gostovanju pobijedila Pisu sa 1-0 upisavši treću uzastopnu pobjedu.

Odlučujući gol gosti su zabili u 90. minuti, a strijelac je bio Jens Odgaard. Adrian Šemper nije branio za Pisu, dok je Nikola Moro odigrao cijeli susret za goste.

Bologna je sada osma sa 39 bodova, dok je Pisa ostala na 19. poziciji sa 15 bodova, devet manje od zone spasa. Vodi Inter sa 67 bodova, 10 više od Milana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi

Nigerijac Makuochukwu Noble Goziembah (24), odnosno Mak Noble, s Kurilovcem u srijedu igra četvrtfinale Kupa protiv Dinama! Javnost ga poznaje po braku s glumicom Petrom Dugandžić koja je 25 godina starija od njega
Fjodor izjavio da Cro Cop laže o moždanom: Nije imao ništa takvo, uskoro ulazimo u ring
OKRŠAJ LEGENDI

Fjodor izjavio da Cro Cop laže o moždanom: Nije imao ništa takvo, uskoro ulazimo u ring

O mogućem revanšu počelo se govoriti još prošle godine, kada je Jemjeljanenjko otkrio da su postojali planovi za borbu u Japanu prema boksačkim pravilima
FOTO Lindsey Vonn vratila se kući, dočekao je bolan prizor: 'Bit će teško i bolno putovanje'
UMALO IZGUBILA NOGU

FOTO Lindsey Vonn vratila se kući, dočekao je bolan prizor: 'Bit će teško i bolno putovanje'

Lindsey Vonn, legendarna skijašica, završila karijeru nakon stravičnog pada! Vratila se kući s brojnim ozljedama i emocionalnim ožiljcima te započela dug oporavak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026