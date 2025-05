Mlada gimnastičarka: Bojim se da me uhode. Znaju gdje sam

Bojim se, ne znam što da radim, rekla je 21-godišnja američka gimnastičarka Olivia Dunne, koja se rasplakala nakon što ju je, kako tvrdi, hrpa srednjovječnih muškaraca naganjala po aerodromima i tražila da potpiše svoje fotografije.

- Mislim da me uhode, strah me - rekla je mlada gimnastičarka, prenosi New York Post.

Dunne je 2025. godine bila na naslovnici Sports Illustrateda. Velika je zvijezda koju na društvenim mrežama prati preko 12 milijuna ljudi.

- Trče zamnom i urlaju ako im ne dam autogram. To je suludo. I ljudi oko mene se boje. Znaju gdje i kad putujem, bez ozbira je li to poslovno ili privatno. Znam da objavljujem puno toga na društvenim mrežama, ali pričam o 20-minutnom letu za koji nitko ne zna, a oni se samo pojave na areodromu - rekla je.

Foto: Instagram

Zbog prijetnji i incidenata s progoniteljima, Dunne je bila prisiljena napustiti pohađanje predavanja uživo, strahujući za vlastitu sigurnost. Nedavno je otkrila da je odluku o prelasku na online nastavu donijela nakon što je primila uznemirujuću poruku koja se izdvajala od uobičajenih "čudnih poruka" na koje je, nažalost, navikla.

"Doživjela sam zastrašujuće iskustvo s porukom koju sam dobila vezano za predavanje na koje sam išla i pomislila sam, znate što, nije vrijedno toga," izjavila je Dunne u intervjuu za NJ Advance Media.

"Bila je to prijetnja. Činilo se kao da znaju gdje sam i na kojem predavanju, pa sam jednostavno odlučila da je bolje biti siguran nego žaliti."

Prema policijskom izvješću LSU-a, Dunne je 2. prosinca 2021. godine putem Instagrama primila prijetnju smrću od strane navodnog progonitelja koji je prijetio da će "izvršiti pucnjavu" na kampusu sveučilišta u Baton Rougeu. Iako je policija LSU-a pokrenula istragu, nitko nije uhićen, a Dunne je blokirala dotični profil.

Foto: Instagram

Niz zastrašujućih incidenata

Ovo, nažalost, nije bio izoliran slučaj. Samo dva mjeseca kasnije, 9. veljače 2022., trener gimnastičke ekipe LSU-a, Jay Clark, pozvao je sveučilišne vlasti nakon što je neidentificirani muškarac viđen unutar timskih prostorija kako promatra sportašice. Snimke nadzornih kamera pokazale su više muškaraca kako se kreću oko zgrade prije nego što je nepoznati muškarac ušao u objekt. Ni u ovom slučaju nisu podignute optužnice. Dodatnu zabrinutost izazvao je incident na otvaranju sezone 2022. godine protiv Sveučilišta Utah u Salt Lake Cityju. Ogromna gomila muških obožavatelja pojavila se na natjecanju, a neki su držali natpise s bračnim ponudama za Dunne. Situacija je postala toliko napeta da je LSU odlučio angažirati dodatno osiguranje koje od tada putuje s gimnastičkim timom. Zanimljivo je da Dunne na tom natjecanju zbog ozljede nije ni nastupala. Josh Furlong, sportski novinar iz Utaha, opisao je scenu kao "doslovno red tinejdžera ispred dvorane koji neprestano zapitkuju izlazi li Livvy", dodavši da "nikada nije vidio ništa slično."

Policija je morala intervenirati, a autobus LSU tima morao se premjestiti kako bi izbjegao susret s grupom mladića.

Foto: Instagram

Prilagodba na život pod povećalom

Ovi događaji natjerali su Dunne da poduzme drastične mjere. U intervjuu za časopis Elle, potvrdila je da sva predavanja pohađa online iz sigurnosnih razloga. "Bilo je nekih zastrašujućih situacija u prošlosti i samo želim biti što opreznija. Ne želim da ljudi znaju moj dnevni raspored i gdje se nalazim," rekla je. Unatoč svemu, Dunne, čija se vrijednost procjenjuje na oko 3.2 milijuna eura zahvaljujući NIL (Name, Image, Likeness) pravilu koje studentima sportašima omogućuje zaradu od sponzorstava, nastoji ostati pozitivna. "Volim upoznavati ljude koji prate mene i ono što radim, pa uvijek pokušavam pozdraviti svakoga tko me prepozna u javnosti i uvijek se pokušavam fotografirati," izjavila je. "Ali ova prošla godina bila je pomalo luda."

Njezina veza s Paulom Skenesom, prvim izborom na MLB draftu 2023. godine, također privlači veliku pažnju javnosti. Dunne priznaje da još uvijek uči kako balansirati privatni život s digitalnim. "Definitivno sam naučila tijekom posljednjih nekoliko godina, uglavnom prošle godine, da je u redu neke stvari držati privatnima," podijelila je.

Kako bi pomogla drugim sportašicama, Dunne je pokrenula "Livvy Fund" koji ima za cilj osigurati NIL prilike za studentice sportašice LSU-a. Nedavno je fond objavio partnerstvo s Accelerator Active Energy, koji će biti prvi brend koji će sklapati NIL ugovore sa sportašicama putem fonda.

Unatoč izazovima, Olivia Dunne usredotočena je na svoju posljednju godinu na LSU-u i nada se da će pomoći svom timu u osvajanju prve NCAA titule u gimnastici. Njezina priča služi kao snažan podsjetnik na pritiske i opasnosti s kojima se suočavaju mladi sportaši u današnjem svijetu hiperpovezanosti.