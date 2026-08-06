Tako je momčad izbornika Brune Sabionija ubilježila i treću pobjed na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu
LAGANA POBJEDA
Mlade 'barakude' bez prevelikih problema pobijedile Maltu
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U trećoj utakmici na Svjetskom prvenstvu vaterpolista do 16 godina u Zagrebu Hrvatska je svladala Maltu s 16-5.
Tako je momčad izbornika Brune Sabionija ubilježila i treću pobjedu, a najbolji strijelac susreta bio je Ante Domazet s 5 pogodaka. Hrvatska je dosad slavila protiv Gruzije i Australije. U četvrtak Hrvatska igra s Nizozemskom.
Istodobno, u portugalskome Oeirasu u četvrtfinalu Europskog prvenstva do 20 godina hrvatske vaterpolistice su izgubile od Italije s 12-17.
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