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LAGANA POBJEDA

Mlade 'barakude' bez prevelikih problema pobijedile Maltu

Piše HINA,
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Mlade 'barakude' bez prevelikih problema pobijedile Maltu
Foto: HVS
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Tako je momčad izbornika Brune Sabionija ubilježila i treću pobjed na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu

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U trećoj utakmici na Svjetskom prvenstvu vaterpolista do 16 godina u Zagrebu Hrvatska je svladala Maltu s 16-5. 

Tako je momčad izbornika Brune Sabionija ubilježila i treću pobjedu, a najbolji strijelac susreta bio je Ante Domazet s 5 pogodaka. Hrvatska je dosad slavila protiv Gruzije i Australije.  U četvrtak Hrvatska igra s Nizozemskom. 

Istodobno, u portugalskome Oeirasu u četvrtfinalu Europskog prvenstva do 20 godina hrvatske vaterpolistice su izgubile od Italije s 12-17.

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