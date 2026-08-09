Mlade 'barakude' su na vrhu svijeta! U Zagrebu pala 'furija'

Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina pobijedila je u finalu Svjetskog prvenstva Španjolsku 10-7. Utakmica s čvrstim obranama bila je izrazito izjednačena do samog kraja, ali Hrvatska je uspjela i došla na vrh svijeta. Fenomenalnu zadnju četvrtinu odigrali su naši vaterpolisti

U prvoj četvrtini rezultat je bio 1-1. U drugoj 3-3, a u trećoj 2-2. To dovoljno govori koliku su bitku vodile mlade "barakude" protiv "furije" u bazenu. I zadnja četvrtina bila je u egalu na početku, a onda je Domazet dvije minute prije kraja završio fenomenalnu akciju i zabio za 8-7. Hrvatska se obranila, zatim je Sappe minutu prije kraja jurnuo u kontru i zabio za velikih 9-7.

Kapetan Hrvatske obranio je zadnji napad Španjolcima, a Kundid zapečatio titulu golom za 10-7! Najbolji hrvatski strijelac u finalu bio je Domazet s tri gola, dok su Srzić i Kundid zabili po dva. Veliko slavlje moglo je početi, čudesan turnir odigrali su mladi vaterpolisti i zasluženo su se okitili naslovom svjetskog prvaka. Bravo, dečki!