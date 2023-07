Mlade Hrvatice briljiraju: Na EP-u srušile Italiju, Srbiju, Poljsku, Bugarsku... Imaju pet od pet!

Sjajno i dalje igraju mlade hrvatske odbojkašice na Europskom prvenstvu do 17 godina u Vrnjačkoj Banji. Pet utakmica, pet pobjeda. Nakon Estonije, Italije, Poljske, Srbije, na red je došla i Bugarska, dosad i najteži protivnik našim odbojkašicama, barem rezultatski jer meč se odlučio u petom setu.

Štoviše, Hrvatice su, nakon uvjerljivog prvog seta (25-16) gubile 1-2 (22-25, 23-25), no sjajno su potom reagirale, izborile u izjednačenom četvrtom setu (25-23) peti set i dobile ga 15-10. Inače, utakmicu protiv Srbije igrali su samo 16 sati ranije.

Maša Mlinar odigrala je odličnu utakmicu uz 33 poena, tri asa, 87 posto prijema... Lana Francetić dodala je 15 poena, a Hrvatice s prvog mjesta čekaju sutrašnju utakmicu protiv Gruzije, protiv koje mogu potvrditi osvajanje prvog mjesta i polufinala.

- Vrlo. vrlo teška utakmica, no to smo i znali. Bugarke su nezgodan suparnik, puno mijenjaju i stalno najraspoloženiju postavu. Držali su nas u jednom trenutku u šah-matu, ali na ‘mišiće’ i neviđenu volju smo odradili četvrti set i prelomili ga. Tu smo dobili potrebnu energiju za peti set i taj rulet je otišao na našu stranu. Ponovno smo odradili to besprijekorno, baš kao i prvi set. Pripremamo se za posljednja dva susreta u skupini, protiv Gruzije i Nizozemske, i nadamo se nastavku pobjedničkog niza - rekao je izbornik Miodrag Miki Stojaković.