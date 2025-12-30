Mlade nade hrvatskih travnjaka na meti su europskih klubova

Uskoro počinje zimski prijelazni rok, a na adrese klubova iz HNL-a mogla bi stići neka nemoralna ponuda za vrhunske mladiće. Da, uglavnom se takvi igrači prodaju na ljeto, ali mladi nogometaši s hrvatskih travnjaka dobrano su zainteresirali europske velikane.

Prvi u redu svakako je Adriano Jagušić (20) iz Slaven Belupa, koji prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura, ali vjerojatno će za više novca otići iz Koprivnice. Prema najavama, ostat će na stadionu Ivan Kušek Apaš do ljeta te će se onda otisnuti prema ligama petice.

Pokretanje videa... 01:03 On je nova HNL zvijezda. Zabija golčine i sjajno dribla: 'Svaki put kad mi to kažu, uđe' | Video: 24sata Video

Tu je još nekoliko vrhunskih U-21 imena, poput Hajdukova dvojca Branimir Mlačić (18) i Luka Hodaka (19), koji su oduševili mnoge skaute predstavama u zadnjem redu, a s 21 godinom i dalje transfer čeka Rokas Pukštas. Na Maksimiru Cardoso Varela (17) sakuplja minute i pitanje je kad će se otisnuti u Europu, a zna se da je Barcelona za njega prva u redu.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Toni Fruk (24) zeru je stariji, ali na Rujevici imaju Samuelea Vignata (21), koji se probudio u Rijeci te ga žele mnoge talijanske momčadi, a vrijedi 2,5 milijuna eura prema Transfermarktu. Ako ne na zimu, trebalo bi ovo biti iznimno zaposleno ljeto za HNL klubove. Tu je još i Svjetsko prvenstvo, ali tamo bi se mogao naći tek pokoji mladić.