Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRIJELAZNI ROK

Mlade nade hrvatskih travnjaka na meti su europskih klubova

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: < 1 min
Mlade nade hrvatskih travnjaka na meti su europskih klubova
Slaven Belupo i Varaždin sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Rijeka bi trebala napuniti blagajnu na Toniju Fruku (24), ali on ispada iz ovog dijela mladih igrača. Zato je tu Samuele Vignato (21) koji je na meti mnogih talijanskih klubova. Adriana Jagušića (20) nema tko ne prati

Uskoro počinje zimski prijelazni rok, a na adrese klubova iz HNL-a mogla bi stići neka nemoralna ponuda za vrhunske mladiće. Da, uglavnom se takvi igrači prodaju na ljeto, ali mladi nogometaši s hrvatskih travnjaka dobrano su zainteresirali europske velikane.

PROCJENA TRANSFERMARKTA Ovo su nove cijene nogometaša HNL-a! Pogledajte koji tinejdžer je dobio najviše na vrijednosti
Ovo su nove cijene nogometaša HNL-a! Pogledajte koji tinejdžer je dobio najviše na vrijednosti

Prvi u redu svakako je Adriano Jagušić (20) iz Slaven Belupa, koji prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura, ali vjerojatno će za više novca otići iz Koprivnice. Prema najavama, ostat će na stadionu Ivan Kušek Apaš do ljeta te će se onda otisnuti prema ligama petice.

Pokretanje videa...

On je nova HNL zvijezda. Zabija golčine i sjajno dribla: 'Svaki put kad mi to kažu, uđe' 01:03
On je nova HNL zvijezda. Zabija golčine i sjajno dribla: 'Svaki put kad mi to kažu, uđe' | Video: 24sata Video

Tu je još nekoliko vrhunskih U-21 imena, poput Hajdukova dvojca Branimir Mlačić (18) i Luka Hodaka (19), koji su oduševili mnoge skaute predstavama u zadnjem redu, a s 21 godinom i dalje transfer čeka Rokas Pukštas. Na Maksimiru Cardoso Varela (17) sakuplja minute i pitanje je kad će se otisnuti u Europu, a zna se da je Barcelona za njega prva u redu.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Toni Fruk (24) zeru je stariji, ali na Rujevici imaju Samuelea Vignata (21), koji se probudio u Rijeci te ga žele mnoge talijanske momčadi, a vrijedi 2,5 milijuna eura prema Transfermarktu. Ako ne na zimu, trebalo bi ovo biti iznimno zaposleno ljeto za HNL klubove. Tu je još i Svjetsko prvenstvo, ali tamo bi se mogao naći tek pokoji mladić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Pogledajte kako Joshuu izvlače iz uništenog automobila
SNIMKA NESREĆE

VIDEO Pogledajte kako Joshuu izvlače iz uništenog automobila

Anthony Joshua zadobio je lakše ozljede u teškoj prometnoj nesreći u Nigeriji. Iz auta su ga izvukli vidno potresenog i u velikim bolovima. Dvije osobe su poginule u sudaru
UŽIVO Transferi: Problemi oko dolaska špice u Dinamo, najbolji igrač Vukovara želi put Osijeka
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Problemi oko dolaska špice u Dinamo, najbolji igrač Vukovara želi put Osijeka

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
ŠOKANTAN VIDEO Evo kako su iz uništenog auta izvukli Joshuu
BIO JE DEZORIJENTIRAN

ŠOKANTAN VIDEO Evo kako su iz uništenog auta izvukli Joshuu

NIGERIJA - Nekadašnji dvostruki svjetski boksački prvak Anthony Joshua doživio je tešku prometnu nesreću na autocesti Lagos–Ibadan u nigerijskoj saveznoj državi Ogun. U nesreći su smrtno stradala njegova dva bliska prijatelja, Sina Ghami i Abdul Latif. Joshuu su hitno prevezli u bolnicu, gdje su liječnici pretragama utvrdili da je zadobio lakše tjelesne ozljede.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025