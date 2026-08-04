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Mladi Englez pokorio je pikado pa se usporedio s Yamalom: 'Nije puno napravio, bolji sam'

Piše 24sata,
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Mladi Englez pokorio je pikado pa se usporedio s Yamalom: 'Nije puno napravio, bolji sam'
Foto: IMAGO/Godfrey Pitt/IMAGOSPORT
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Luke Littler opet zapalio raspravu: tvrdi da je bolji od Yamala i da je trenutno najveći sportaš svoje generacije

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Luke Littler (19) ne dominira samo svijetom pikada, već naslovnice puni i svojim izjavama. Mladi Englez, koji je sa samo 19 godina već dvostruki svjetski prvak, ponovno je izazvao rasprave nakon što je ustvrdio da je uspješniji od nogometne zvijezde Laminea Yamala (19).

U razgovoru za The Sun bez zadrške je odgovorio na pitanje smatra li se trenutno najdominantnijim sportašem svijeta. Iako je priznao da Jannik Sinner iza sebe ima impresivnu sezonu okrunjenu osvajanjem Wimbledona, uvjeren je da su njegovi rezultati još impresivniji.

2026 World Matchplay Darts Final Day Jul 26th
Foto: IMAGO/Godfrey Pitt/IMAGOSPORT

- Teško je uspoređivati sportove. Sinner je osvojio Wimbledon, ali pogledajte kako igram, koliko pobjeđujem i koliko trofeja osvajam. Vjerojatno sam najbolji - rekao je Littler.

Najviše pažnje ipak je privukao njegov osvrt na Laminea Yamala. Nogometaš Barcelone ove je godine sa Španjolskom stigao do naslova svjetskog prvaka, no Littler smatra da se njegov vršnjak ne može mjeriti s onim što je on ostvario.

- Nije napravio baš puno, zar ne? Zabio je jedan gol i imao jednu asistenciju - rekao je Littler.

Littler iza svojih riječi ima i rezultate. Tijekom 2026. godine osvojio je svaki veliki PDC turnir koji se prenosio na televiziji te je na dobrom putu ispisati povijest kao prvi igrač koji će u jednoj kalendarskoj godini objediniti sve najveće naslove u pikadu. Zbog toga ne vidi nikoga ispred sebe među sportašima svoje generacije.

- Je li Yamal najbolji 19-godišnji sportaš na svijetu? Nije. Dok god osvajam turnire i nastavljam pobjeđivati, to mi je jedino važno - zaključio je Littler.

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