Mladi Francuz iz PSG-a je na koračić od dolaska u Dinamo

U Dinamovu svlačionicu već su stigli Mislav Oršić, Stjepan Radeljić, Gabrijel Šivalec i Dani Rodriguez, a blizu je novo i to na prvi pogled fenomenalno pojačanje. Već se danima spominje kako je mlado krilo PSG-a, Noah Nsoki (19) sve bliže Maksimiru, a sada je transfer došao na korak od realizacije.

Kako piše Tomo Ničota za Germanijak, Nsokija sve čeka spremno za potpisivanje ugovora te bi već tijekom utorka većina toga mogla biti finalizirana. Iako još službene potvrde nema, čini se kako je Dinamo pobjedio Vitoriju Guimaraes u utrci za talentiranog Francuza koji je kod Luisa Enriquea i debitirao za aktualnog prvaka Europe.

🚨Vitória está interessado em Noah Nsoki, extremo esquerdo de 19 anos do Paris SG, avança @lequipe



Dinamo Zagreb também está interessado no talentoso jogador, segundo a mesma fonte 👀 pic.twitter.com/02Da3IwcFB — Vitória News (@vitoriaa_news) July 10, 2026

Prirodna pozicija mu je lijevo krilo, ali bez problema se snalazi na poziciji ofenzivnog veznog. Za U-19 momčad PSG-a ukupno je odigrao 39 utakmica, zabio 10 golova i namjestio ih šest. U Uefinoj Ligi prvaka mladih odigrao je devet utakmica s dva gola i dvije asistencije. Francuski mediji pišu kako je jako zapeo za oko Enriqeu zbog sposobnosti igre 1 na 1 i sjajnoj brzini, ali da još za njega nema mjesta u prvoj momčadi