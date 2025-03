Mladi hrvatski napadač odlazi iz Kustošije u američki MLS!

Mladi hrvatski napadač Leo Bartolović (18) karijeru će nastaviti u redovima američkog prvoligaša Charlottea, izvijestio je to u ugledni nogometni insajder Fabrizio Romano. Iako je prijelazni rok u Hrvatskoj davno završio, on je za američke klubove otvoren čak do 23. travnja.

Tu je činjenicu iskoristio Charlotte, koji je osigurao transfer mladog hrvatskog napadača, koji je rođen dan kasnije od još jednog talentiranog Hrvata, Luke Vuškovića (18).O Bartoloviću nije poznato puno, ali je ove sezone igrao za juniorski uzrast Kustošije.

Odigrao je 22 utakmice, od čega 16 u prvom sastavu, a u šest je ušao s klupe, prema podacima HNS-a. Zabio je devet golova. Prošle je sezone oduševio u Prvoj NL u uzrastu kadeta, zabivši čak 35 gola u 28 utakmica!

Romano nije izvijestio o detaljima posla, odnosno koliku je odštetu Charlotte platio za talentiranog Hrvata.