Mladi hrvatski reprezentativac pao u drugi plan: 'On je daleko od prve postave, nije na razini'

Roku Šimiću (21) karijera u Cardiff Cityju ne ide onako kako je zamišljao. Nakon što je prešao u Championshipa za dva milijuna eura ljetos iz Red Bull Salzburga, otišao je na posudu u Belgiju, ali tamo se nije snašao. Sada igra za rezervnu momčad Cardiffa, a izjave trenera nisu ohrabrujuće za hrvatskog napadača.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:54 Olić nakon Gruzija - Hrvatska 1-0 | Video: Hrvatski nogometni savez

- Prošlog ljeta stigao je u transferu vrijednom preko milijun funti kao posljednje pojačanje koje je doveo tadašnji trener Erol Bulut. Očekivalo se da će biti važan igrač za ovu sezonu, ali i dulji period. Ovisilo je to o uspješnoj posudbi u sestrinskom klubu Kortrijku. Cardiff se nadao da će Šimić proći sličan razvojni put kao Isaak Davies, koji je prošle godine briljirao u Belgiji s 12 golova. No, hrvatskom napadaču posudba u pokrajini Zapadnoj Flandriji ispala je katastrofalna. Ozljede, manjak minutaže i promjena trenera doveli su do toga da mu je prva polovica sezone bila za zaborav. - piše Wales Online.

Foto: Fotostand / Wassmuth

Šimiću je glavna konkurencija Danac Yousef Salech koji je zacementiran u prvih 11 Cardiffa, a velški portal piše kako "Šimić ne može napraviti više od onoga što već radi". Pišu i da za rezervnu momčad igra dobro, ali da to nije dovoljno za udarne snage. Prenijeli su i izjavu Šimićevog trenera:

- Navijači žele vidjeti igrače koje je klub doveo. Mi ih gledamo svaki dan. Znamo kako treniraju i kakvi su na terenu. Roko je došao i vrijedno radi. Dobar je dečko, daje sve od sebe, želi uspjeti, ali moraš biti bolji od onih koji već igraju na tvojoj poziciji da bi ih izbacio. Roko to trenutačno nije. Kada gledate kako završava akcije i zadržava loptu, ne radi to na razini ostalih. Trkački je dobar, ali imamo i drugih takvih. Roko je ovdje, dio je ekipe, trudi se. Ali, po meni je još daleko od početne postave. Konkurencija je žestoka. Ima dobar stav i karakter, ali mi moramo pobjeđivati i birati najbolje igrače za to.

Još jedna okolnost koje ne ide u prilog hrvatskom napadaču je i stanje Cardiffa na tablici. Velšani su trenutačno u zoni ispadanja i imaju sedam kola da se izvuku. Zaostaju samo bod za mjestom koje ih spašava, a za ostati u ligi trener velške momčadi izabrat će svoju udarnu postavu u kojoj, nažalost, nema Šimića.