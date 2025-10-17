Obavijesti

SENIORSKI ISKORAK

Mladi hrvatski reprezentativac potpisao ugovor s Goricom

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HNK Gorica

Mihael je proglašen najkorisnijim igračem lige u sezoni 2023./24. bio drugi najbolji strijelac. Forte su mu snažan udarac i nogometna inteligencija.

Talentirani mladi hrvatski reprezentativac Mihael Kelava (16) potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor s prvoligašem Goricom. Riječ je o mladiću rođenom u svibnju 2009. godine, a prve nogometne korake napravio je u Donjoj Stubici. Nastavio se razvijati u preko zagorskog kluba Zagorec, a prije dvije godine stigao je u omladinski pogon Gorice.

Smatra ga se jednim od najtalentiranijih hrvatskih nogometaša u svojoj generaciji, čemu govori i podatak kako je nastupio 14 puta za reprezentaciju Hrvatske u uzrastima U-15, U-16 i U-17. S Goricom je osvojio prvenstvo Hrvatske u sezoni 2023./24., a bio je ključan igrač momčadi.

Foto: HNK Gorica

Proglašen je najkorisnijim igračem lige u toj sezoni i bio drugi najbolji strijelac. Forte su mu snažan udarac i nogometna inteligencija. Tražili su ga i domaći te strani klubovi, ali je odlučio seniorski iskorak napraviti u Gorici. 

