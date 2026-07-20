Mladi Korejac potpisao za Dinamo nakon uspješne probe

Dinamo je potvrdio dolazak mladog južnokorejskog nogometaša Jinwooa Jeona, koji će se priključiti juniorskoj momčadi pod vodstvom Milana Badelja.

Jeon je rođen 2008. godine, igra na krilnoj poziciji, a ističe se brzinom, tehnikom i prodornošću. U zagrebački klub stigao je iz SE Yeongdeungpoa, poznate južnokorejske nogometne škole.

U dosadašnjoj karijeri nosio je dres s brojem 10 te je imao važnu ulogu u osvajanju nacionalnog prvenstva Geumgangdae. Igrajući na lijevom krilu, istaknuo se asistencijama i brzinom, kojima je privukao pozornost europskih skauta. Mladi Južnokorejac prethodno je boravio na probi u Dinamu, nakon čega je s hrvatskim prvakom potpisao ugovor. Zagrebački klub predstavio ga je kao perspektivnog igrača koji će razvoj nastaviti u juniorskoj momčadi.

"Jinwoo, dobro nam došao i želimo ti puno sreće i uspjeha u našem klubu!", poručili su iz Dinama.