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Mladi Korejac potpisao za Dinamo nakon uspješne probe

Piše 24sata,
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Mladi Korejac potpisao za Dinamo nakon uspješne probe
Foto: GNK Dinamo
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U dosadašnjoj karijeri nosio je dres s brojem 10 te je imao važnu ulogu u osvajanju nacionalnog prvenstva Geumgangdae. Igrajući na lijevom krilu, istaknuo se asistencijama

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Dinamo je potvrdio dolazak mladog južnokorejskog nogometaša Jinwooa Jeona, koji će se priključiti juniorskoj momčadi pod vodstvom Milana Badelja.

Jeon je rođen 2008. godine, igra na krilnoj poziciji, a ističe se brzinom, tehnikom i prodornošću. U zagrebački klub stigao je iz SE Yeongdeungpoa, poznate južnokorejske nogometne škole.

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U dosadašnjoj karijeri nosio je dres s brojem 10 te je imao važnu ulogu u osvajanju nacionalnog prvenstva Geumgangdae. Igrajući na lijevom krilu, istaknuo se asistencijama i brzinom, kojima je privukao pozornost europskih skauta. Mladi Južnokorejac prethodno je boravio na probi u Dinamu, nakon čega je s hrvatskim prvakom potpisao ugovor. Zagrebački klub predstavio ga je kao perspektivnog igrača koji će razvoj nastaviti u juniorskoj momčadi.

"Jinwoo, dobro nam došao i želimo ti puno sreće i uspjeha u našem klubu!", poručili su iz Dinama.

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