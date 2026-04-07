Mladi 'lokosi' drugi u Firenci: Na putu do velikog finala padali su Fiorentina, Bologna i Zvezda!

Mlade nade Lokomotive postigle su veliki uspjeh na međunarodnom turniru Nicco Paro u Firenci. Dječaci rođeni 2013. godine su stigli do drugog mjesta, u velikom finalu su tek nakon penala poraženi od Empolija. Lokomotiva na cijelom turniru nije primila niti jedan gol, a na putu do finala padali su Sales (5-0), Fiorentina (2-0), Bologna (4-0) i Crvena zvezda (2-0).

U zanimljivom finalu nije bilo golova, "lokosi" su dvaput pogađali okvir gola, u raspucavanju penala imali priliku s bijele točke doći do naslova, ali sreća ih nije pomazila. I na kraju su se osladili srebrom. Lokomotiva je imala i najboljeg igrača turnira (Toni Drmić), dok je trener malih "lokosa" Igor Cvetković dobio posebnu nagradu za rad s djecom, edukaciju mladih igrača, poštovanje prema suparnicima, igračima, organizatoru turnira...

Za Lokomotivu su na ovom turniru nastupali Iveković, Macan, Vrbanek, Vidović, Zrnić, Broz, Pušeljić, Zlopaša, Drmić, Vukojević, Stupar, Barić, Bralić, Milas, Ibanez (sin Luisa Ibaneza), Pelivan, Trninić, Fratrić, Magdić i Petrišić, a momčad je vodio Igor Cvetković. Na ovom turniru sudjelovalo je osam momčadi, tu su još nastupali talijanski prvoligaši Torino i Sassuolo.