Mladi nogometaš Metza teško opečen u paklu na švicarskom skijalištu: 'Svi smo u šoku...'

Proslava Nove godine u popularnom švicarskom skijalištu Crans-Montana pretvorila se u stravičnu tragediju kada je u noćnom klubu "Le Constellation" izbio katastrofalan požar. U vatrenoj stihiji koja je buknula oko 1.30 ujutro život je izgubilo najmanje 47 ljudi, među kojima je i talijanski golfer Emanuele Caleppini (17), dok je više od 115 ljudi ozlijeđeno, mnogi od njih s opeklinama opasnim po život. Među teško stradalima je i 19-godišnji nogometaš francuskog prvoligaša Metza, Tahirys Dos Santos.

Pokretanje videa... 01:12 Očaj i suze u Švicarskoj nakon noći užasa: 'Nitko mi ne zna reći gdje je moj sin. Nestao je...' | Video: 24sata/Reuters

Više od 40 mrtvih u paklu noćnog kluba

Doček 2026. godine u podrumskom baru bio je u punom jeku kada je, prema izjavama svjedoka, nesreću izazvala prskalica s boce šampanjca koja je zapalila niski drveni strop. Vatra se proširila zastrašujućom brzinom. Stručnjaci su kasnije opisali fenomen kao "embrasement généralisé", odnosno takozvani "flashover", u kojem su se zapaljivi plinovi naglo oslobodili i gotovo istovremeno zapalili cijeli prostor.

U prepunom klubu nastao je kaos. Posjetitelji su u panici pokušavali pobjeći kroz usko stubište i vrata, što je izazvalo stampedo. Očevici su opisivali scene kao iz horor filma, gdje su ljudi razbijali prozore kako bi se izvukli iz dima i plamena, mnogi od njih već teško ozlijeđeni. Švicarski predsjednik Guy Parmelin, kojemu je to bio prvi dan na dužnosti, nazvao je požar "jednom od najgorih tragedija koje su ikad pogodile našu zemlju".

Klub potvrdio teške ozljede svog igrača

Ubrzo nakon tragedije, francuski nogometni klub FC Metz potvrdio je da je među teško ozlijeđenima i njihov mladi obrambeni igrač koji nastupa za drugu momčad u petoj francuskoj ligi. Talentirani nogometaš Dos Santos bio je na odmoru s prijateljima u Crans-Montani i trebao se uskoro vratiti treninzima. Zbog težine opeklina i preopterećenosti lokalnih bolnica, helikopterom je hitno prebačen na liječenje u specijaliziranu kliniku u Njemačkoj.

"FC Metz s velikom tugom mora objaviti da je Tahirys Dos Santos, mladi igrač našeg kluba, ozlijeđen u požaru koji je izbio u Crans-Montani", stoji u priopćenju kluba.

"Zbog teških opeklina, 19-godišnjak je zrakoplovom prebačen u Njemačku, gdje se trenutačno liječi. Duboko pogođeni ovom viješću, uprava, igrači, treneri i osoblje kluba su u šoku te upućuju svoje misli Tahirysu u ovim teškim trenucima borbe. Klub također želi pružiti punu podršku njegovoj obitelji."

Tragedija je potresla cijelu Švicarsku, a vlasti su upozorile da bi identifikacija svih žrtava mogla potrajati danima, s obzirom na to da su mnoga tijela izgorjela do neprepoznatljivosti te će biti potrebna DNK analiza. Mještani i turisti u tišini ostavljaju cvijeće i svijeće u blizini mjesta nesreće, odajući počast tragično preminulima.